Đại hội thể thao bãi biển châu Á lần 1: Thêm một vàng silat

Ngoài ra, các VĐV Việt Nam còn giành thêm hai HCB ở các nội dung tunga đôi nam, seni đơn nữ sau khi đôi Trần Đức Nghĩa-Nguyễn Thanh Tùng và Vũ Thị Thảo đều thúc thủ trước các võ sĩ chủ nhà Indonesia. Kết thúc môn pencak silat, đoàn Việt Nam giành tổng cộng một HCV, bốn HCB, một HCĐ.

Ở môn bóng đá bãi biển, mặc dù giành hai chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Hàn Quốc (thắng 4-3) và đội tuyển Kuwait (thắng 8-6) nhưng đội tuyển bóng đá bãi biển Việt Nam vẫn bị loại đáng tiếc do ba đội ở bảng C, gồm Việt Nam, Bahrain và Hàn Quốc đều có cùng sáu điểm nhưng Việt Nam (12/12) thua về hiệu số bàn thắng bại so với đối thủ Hàn Quốc (10/5) và Bahrain (9/4).