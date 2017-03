Đảm bảo trật tự trước trận chung kết U19 Đông Nam Á

Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an các quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Tây Hồ bố trí lực lượng phân luồng giao thông các tuyến vòng ngoài và xung quanh Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, các tuyến đường đi lại của các đội bóng, đại biểu và khán giả; những tuyến đường đoàn hoạt động, không để xảy ra ùn tắc, tai nạn giao thông phục vụ công tác bảo vệ, đảm bảo trật tự giao thông trên tuyến Bắc Thăng Long - Nội Bài, cầu Thăng Long.Lực lượng chức năng giải quyết triệt để các trường hợp xe đỗ dừng sai quy định gây cản trở giao thông tuyến Lê Đức Thọ - Lê Quang Đạo và khu vực Quảng trường khán đài B của Sân vận động quốc gia Mỹ Đình, kiên quyết xử lý xe dừng đỗ sai quy định trên các tuyến đường trọng điểm và hỗ trợ phân luồng giao thông.Bên cạnh đó, các đội cảnh sát giao thông của Hà Nội cũng tăng cường lực lượng tại các chốt giáp ranh với địa bàn quận Cầu Giấy, chủ động phương án bố trí phân luồng từ xa khi có yêu cầu.Đại diện Phòng PC67 cũng cho biết, trong ngày diễn ra trận chung kết Giải vô địch U19 Đông Nam Á, lực lượng cảnh sát giao thông, các Tổ công tác đặc biệt 141 sẽ được bố trí chốt tại địa bàn trọng điểm cổ động viên có thể tụ tập ăn mừng như Hồ Gươm, Vườn hoa Hàng Đậu, đường Thanh Niên, Long Biên, Phạm Ngọc Thạch, khu đô thị Văn Quán… để đảm bảo an ninh trật tự, trấn áp các đối tượng quá khích, ngăn chặn đua xe trái phép.Trung đoàn Cảnh sát cơ động (PK20) Công an thành phố Hà Nội cũng triển khai 100% lực lượng làm nhiệm vụ trước, trong và sau trận đấu, thời gian bắt đầu từ 14h nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực sân Mỹ Đình và làm nhiệm vụ chống đua xe trái phép sau trận đấu.Sau trận bán kết giữa U19 Việt Nam và Myanmar vào ngày 11/9, hàng nghìn cổ động viên đã đổ ra các tuyến phố trung tâm của Hà Nội ăn mừng chiến thắng của U19 Việt Nam. Tuy nhiên, một số cổ động viên đã có hành vi lạng lách, đánh võng, nhiều người không đội mũ bảo hiểm.

Các Tổ 141 của Công an Hà Nội đã xử lý 114 trường hợp, tạm giữ 42 mô tô, 39 bộ giấy tờ, bắt 1 đối tượng liên quan đến việc sử dụng xe máy nghi xe tang vật trộm cắp và 1 đối tượng mang theo một gói tinh thể nghi là ma túy. Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng 141 không phát hiện hiện tượng đua xe trái phép./.

Theo Vietnam+