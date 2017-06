Đám cưới Messi có nữ hoàng, showbiz, siêu sao

Ngày 30-6, Messi sẽ cưới bạn gái, đám cưới diễn ra tại TP quê nhà Rosario, Argentina. Một đám cưới hoành tráng mà chủ nhân của nó đã ẵm bộn tiền nhờ bán hình ảnh độc quyền.

Còn những nét chính của đám cưới siêu sao Barcelona là gì? Có chi tiết đáng nói là vị hôn thê của Messi là Antonella Roccuzzo đã sinh cho Messi hai mặt con rồi, đó là một cô gái mà Messi đã quen biết nhau từ thuở “ở truồng tắm mưa” ở Rosario.



Nữ hoàng Letizia của Tây Ban Nha và Đệ nhất phu quân sẽ có mặt trong đám cưới của Messi

1- Lễ cưới Messi sẽ có cặp vợ chồng Pique. Vợ Pique là danh ca Shakira còn Pique thì tất nhiên là đồng đội của Messi, cặp vợ đồng này là trong số 260 khách được mời, trong đó đầy đủ cả Neymar và Suarez bay từ Brazil và Uruguay sang hợp nên bộ ba Nam Mỹ trong tiệc cưới.

2- Trang phục của cô dâu Roccuzzo, 29 tuổi do nhà thiết kế Roca Clara của Tây Ban Nha thực hiện. Nhà thời trang này là bạn của vợ Messi tại Barcleona.



Ca sĩ Shakina, người Colombia là vợ của trung vệ Pique sẽ góp vui vài tuyệt phẩm âm nhạc

Lễ cưới còn có sự hiện diện của nghệ sĩ Eva Longoria và Sofia Vergana cùng với nữ hoàng Tây Ban Nha Letizia.



3- Nơi diễn ra đám cưới là khách sạn, sòng bài (Hotel City Center Casino). Các nghi thức của lễ cưới diễn ra tại đó. Điều đáng nói là khách sạn này một thời nổi tiếng với các băng đảng ma túy, xã hội đen, rửa tiền tá túc ăn chơi.



Eva Longoria cũng góp vui trong ngày cưới Messi

4- Bộ phận đầu bếp là người Argentina làm ra những nón ăn truyền thống của xứ Tango, trong đó có món thịt bò rô-ti nổi tiếng của Argentina.



5- Dàn nhạc Pop Latin, đó là băng nhạc Rombai & Marama đến từ Uruguay cùng với sự góp mặt của ca sĩ Karina vợ của đồng đội Messi trong màu áo tuyển Sergio Aguero. Và tất nhiên vợ của Pique, diva nổi tiếng người Colombia Shakira không thể không góp vui vài tuyệt phẩm âm nhạc.



Shakira được xem là một diva nổi tiếng nhất Colombia

An ninh và truyền thông: Đội an ninh do chính Messi thuê đã hợp tác trong việc bảo vệ gia đình Messi tại Tây Nha Nha lâu nay, đội an ninh chuyên nghiệp này đến từ Israel. Có khoảng 155 nhà báo được mời đến sự kiện này.