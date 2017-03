“Đàn anh” của nhiều tuyển thủ

Trong giới bóng đá trước đây, Thắng “tài dậu” có khi được xem là “người nhà”. Có lần ở sân Hàng Đẫy, Thắng khoác áo số 11 của đội lão tướng Hà Nội chạy tung tăng, hồn nhiên đến khoác vai quan chức này, quan chức nọ. Thắng còn nhận được sự nể phục từ những tuyển thủ quốc gia có tiếng ở hai đội bóng đẳng cấp nhất Hà thành bấy giờ là Thể Công và Công an Hà Nội.

Tiếng đồn vang xa

Thắng “tài dậu” thân cầu thủ và các tuyển thủ đến độ từng ra vào Trung tâm huấn luyện Quốc gia I (Nhổn) như cơm bữa. Mỗi khi vào căn-tin, các cầu thủ gặp Thắng đều tỏ ra kính cẩn. Không chỉ thế, giới bóng đá phía Bắc và cả các cầu thủ trẻ Hà thành rất “nể” những “anh - chị” có cái mác là em kết nghĩa của Thắng “tài dậu”. Tận giờ giới bóng đá vẫn đồn cựu danh thủ Nguyễn Hồng Sơn có lần bị loại khỏi đội tuyển vì chểnh mảng tập luyện và bị kỷ luật ngầm. Thế mà khi Thắng đến vỗ vai một quan chức liên đoàn thì hôm sau Sơn được thâu nhận trở lại (!?). Sau này, khi bóng đá Nghệ An “bốc” lên thì Thắng “tài dậu” cũng tiếp cận rất nhanh với “thế hệ vàng” bóng đá Nghệ An. Những cầu thủ đội tuyển này thuật lại là đã có lần một đội trưởng đứng lên “dằn mặt” đồng đội và ban huấn luyện: “Tôi là đàn em của Thắng “tài dậu””. Sau lần xưng tên ấy, mọi con mắt nhìn đội trưởng ấy khác đi.

Biến đối thủ thành bạn

Thắng vốn có máu cờ bạc và mê cá độ bóng đá quốc tế lẫn trong nước. Tuy nhiên, “kênh” đánh trong nước những ngày đầu Thắng chỉ thuộc hàng ruồi.

Vố đau nhất làm Thắng tỉnh ra là cú đá phản lưới nhà của Lã Xuân Thắng năm 1997. Chủ nhà Công an Hà Nội dẫn An Giang 3-0 rồi bất ngờ để tỷ số là 4-3 ngay trên sân Hàng Đẫy. Bàn thua được xem là vết nhơ trong lịch sử bóng đá nước nhà khi phút chót thủ môn Đỗ Thành Tôn bất ngờ chạy lên, bỏ lưới trống và Lã Xuân Thắng quay lưng sút thẳng vào lưới nhà để Công an Hà Nội thắng vừa đúng một trái.

Bàn thua ấy khiến Thắng mất mặt vì cứ nghĩ “kênh” của mình theo “đàn em” ở Công an Hà Nội chấp một trái rưỡi là chắc cú. Vụ sập kèo đó Thắng đứt hơn nửa tỷ đồng nhưng phát hiện ra “đối thủ” đã cao tay phỗng mất của mình là Mạnh “bệu” (đã bị bắt) và Toàn “còi” (bỏ trốn). Thắng nghiệm ra tại sao Mạnh và Toàn hơn thắng mình: Toàn “còi” chính là anh ruột của thủ môn Đỗ Thành Tôn (thủ môn này sau đó đã thắt cổ tự tử tại nhà riêng vì liên quan đến nợ nần cá độ).

Biết đối thủ cao tay, Thắng “tài dậu” cao cơ hơn đó là “bắt tay” với hai ông trùm trên để cùng thôn tính bóng đá trong nước. Từ uy thế của một đàn anh và mối quan hệ với các tuyển thủ, Thắng “tài dậu” còn thường xuyên xuất hiện trong các trận đấu bóng đá lão tướng hoặc từ thiện với vai trò mạnh thường quân. Với đội tuyển quốc gia, Thắng cũng thường xuyên xuất hiện với tư cách là anh đỡ đầu nhiều tuyển thủ, đồng thời cũng là người hâm mộ... đặc biệt, theo sát chân đội tuyển.

Uy thế của Thắng nổi đến độ đá rất xoàng nhưng vẫn có xuất trong đội lão tướng Hà Nội và khoác chiếc áo số 11. Một cầu thủ mà đá hỏng, đá hư và đá lạc đội hình nhưng ban huấn luyện không dám thay vì... “Ông số 11 ấy là ông bầu và là tài trợ chính của đội bóng đấy!” - nhiều người ngồi trên khán đài sân Hàng Đẫy bảo với nhau.

Chìm xuồng vì cao cơ?

Năm 1997, một số cầu thủ đội Hải quan có liên quan đến đường dây mua bán độ với băng nhóm Sơn “cao” ở mùa giải 1997 bị đưa ra xét xử. Vụ án được phanh phui từ việc Sơn “cao” hăm chặt chân các cầu thủ Hải quan vì báo tỷ số một đằng nhưng ra sân đá một nẻo. Thực chất theo lời khai của các cầu thủ thì họ chỉ biết “bán” thông tin cho Sơn “cao” đánh độ thôi, còn chuyện “lật kèo” hay chuyện có người điều chỉnh thì họ không biết. Sau này đã có nhiều thông tin nói rằng Sơn và các cầu thủ Hải quan rất non tay. Họ bị chính hội của Thắng “tài dậu” thao túng và làm lệch kết quả kiểu “cao nhân tất hữu cao nhân trị” mà không biết. Sau này nhiều cầu thủ từng ra tòa mới thú nhận là họ ngạc nhiên vì những trận đấu với các đội ở khu vực phía Bắc như Công an Hà Nội, Công an Hải Phòng, Thể Công... thường bị “bể” rất đau.

Tuy nhiên, những gì được đưa ra xét xử trong vụ án này chỉ là phần nổi của tảng băng. Ban chuyên án của Công an TP.HCM tìm đến các địa phương có những đội bóng nằm trong nghi án để điều tra nhưng đều bị bất hợp tác và... “chìm xuồng”.