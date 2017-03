Dân Nghệ buồn…

SL Nghệ An dưới tay HLV Nguyễn Hữu Thắng chơi ra trò trước sự khao khát của HA Gia Lai hào hứng với khoản thưởng 1 tỉ đồng của ông chủ. Thế nhưng người Nghệ An mới là người chiến thắng dưới cơn mưa trời tầm tã. Tan trận, HLV Hữu Thắng còn kéo đám học trò sang phía khán đài C cúi đầu chào cảm ơn khán giả rất trân trọng.

Chiều qua, cơn mưa bất chợt từ đầu trận đấu đã khiến người Nghệ thắc thỏm mừng thầm như cái duyên định mệnh ở buổi chiều năm ngoái đoạt cúp. Ngay từ trưa, Hội Cổ động viên Nghệ An ở TP.HCM đã rủ rê nhau đi diễu hành lòng vòng trên những con phố Sài Gòn với chiếc cúp giả đẹp đẽ.

Bóng chưa lăn, một góc khán đài C vàng rực rỡ…

Mưa rả rích. Vài ngàn người hâm mộ Nghệ An háo hức làm sóng lượn rồi gào thét cổ vũ còn tưng bừng hơn ở phía đối diện, cổ động viên NaviBank SG thuê dàn kèn và mở mấy chiếc loa công suất lớn. Tấm băng rôn “Chảo lửa thành Vinh giữa lòng Sài Gòn” ngạo nghễ và kiêu hãnh khi chỉ mới tuần trước, SL Nghệ An đã lên ngôi vua V-League.

Giới hâm mộ SL Nghệ An chiều qua sung lắm. Cho đến phút 39, Quang Hải ghi bàn cho NaviBank SG rồi lần lượt Quang Hướng đóng đinh trận đấu, màu vàng nhợt nhạt ghê gớm. Những tiếng hò reo tắt lịm đi…

Hóa ra cái cách nói sẽ không buông mặt trận nào của ông thầy trẻ vẫn chỉ là xã giao như kiểu tung hỏa mù làm yên lòng giới hâm mộ. SL Nghệ An chiều qua đã thua nhưng vấn đề là thái độ thua của họ bạc nhược quá.

HLV Nguyễn Hữu Thắng tan trận đứng vòng tay và bặm chặt môi, chắc suy nghĩ dữ lắm khi nhà vô địch đã làm buồn lòng người yêu bóng đá Nghệ An.

GIA HUY