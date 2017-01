Đằng sau lời khen của FIFA

FIFA cũng hay nhìn thành tích bề nổi và nghe báo cáo Nói năm 2016 bóng đá Việt Nam thành công hay thất bại thì những nhà chuyên môn nói bóng đá trẻ thành công, bóng đá lớn thất bại. Nói về bóng đá trẻ, không phải đó là kết quả tất yếu sau nhiều năm nỗ lực theo chuẩn của AFC và FIFA như Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng nói mà là do các lò đào tạo, các CLB tự thân thực hiện. Lò HA Gia Lai - Arsenal JMG là một minh chứng và VFF chẳng có tí công lẫn của gì bỏ vào đấy cả. Hay lứa cầu thủ U-19 với đa phần là lò PVF, lò Viettel là do nỗ lực tự thân của các CLB đấy thực hiện và VFF may mắn thừa hưởng từ những CLB. Phần cần làm để củng cố cho một nền bóng đá, cho hệ thống giải thì VFF rất bị động. Bằng chứng là mùa 2017 giải V-League còn đủ 14 đội nhưng giải hạng Nhất rớt xuống chỉ còn bảy đội tham dự và VFF hoàn toàn bị động. Ngay cả những phần hỗ trợ mà VFF hứa với các liên đoàn địa phương, các đội bóng nếu ông chủ tịch trúng cử thì đến nay đã hơn ba năm rồi mà lời hứa ấy vẫn không được thực hiện, hoặc “giảm giá” từ tiền tỉ hỗ trợ xuống còn máy vi tính khiến nhiều liên đoàn địa phương từ chối nhận. NG.NGUYÊN