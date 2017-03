Đánh cược dễ như... mua vé số

Trong phóng sự này, Today cho biết: Ở những giải đấu quốc tế lớn như Euro hay World Cup thì ở Việt Nam nạn cá độ trỗi lên rất mạnh. Các cơ quan chức năng của Việt Nam thường xuyên bắt giữ các ổ cá độ bóng đá bất hợp pháp và mới đây là vụ cá độ lớn nhân vòng chung kết Euro 2016.

Ở Việt Nam, mọi hình thức cá độ bóng đá đều là bất hợp pháp nhưng nhiều người vẫn chơi trong các quán bia có treo màn hình lớn trực tiếp các trận Euro. Ngay cả các quán cà phê lớn nhỏ cũng thế… Hình thức chơi của họ là tiền mặt tay trao tay với giá trị cực lớn. Nói là phạm pháp, là ngoài vòng pháp luật nhưng ai cũng có thể nhận ra.





Báo nước ngoài phản ánh nạn cá độ tại Việt Nam nhân dịp Euro 2016. Ảnh: CTV

Trò chuyện với Today trong một quán cà phê nhỏ tại Hà Nội, một tay chơi có tên Nguyen The Hoang cho biết: “Hồi Euro 2012 tôi đã tán gia bại sản, mất nhà mất xe vì cá độ. Tôi mất đứt tài sản trị giá chừng nửa triệu USD vì phải bán hai căn nhà và một nhà hàng”. Nguyen The Hoang năm nay 58 tuổi, còn cho biết thêm chính vì điều đó mà vợ ông rất ghét bóng đá. Ông ấy nói: “Cô ấy ghét những ngày Euro hay World Cup cay đắng và không mong những giải đấu lớn ấy đến”. Nguyen The Hoang là người cha của hai đứa con giờ đã tán gia bại sản và mở một tiệm mì nho nhỏ để kiếm đồng lời nuôi sống gia đình qua ngày. Mỗi ngày ông ấy kiếm được chừng 10 USD (tương đương 220.000 đồng) nhưng ông ấy thú nhận là vẫn không cai được máu đỏ đen trong người.

Cũng chính ông Nguyen The Hoang cho biết trận Anh thắng xứ Wales 2-1 ông cũng đã thua độ 20 USD và con số này chỉ bằng phần ngàn với trước đây ông tham gia.

12 tháng qua, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã bắt được 23 cá nhân và các tổ chức cá độ lậu thu giữ đến 340 triệu USD tài sản và tiền bạc đánh cược lậu.

Euro 2016 đang diễn ra, các hiệu cầm đồ ở Hà Nội cũng chật cứng các món đồ cầm như điện thoại, laptop, xe máy, xe hơi, giấy tờ nhà, đất từ những con bạc. Hầu hết là những kẻ thua độ và trong số đó nhiều người bị phá sản. Ngoài ra, xã hội thêm phân cấp giữa kẻ phá sản nợ nần và chủ nợ là các tay xã hội đen…

Tác giả bài báo còn cho biết các hình thức đánh cược lậu tại Việt Nam còn có cả các tay “mồi” đi “phơi”, chào mời trong các xóm, các ngõ ngách như một hình thức tiếp thị và rủ rê người chơi qua nhiều hình thức đa dạng. Còn những tay cá độ lớn thì tập trung tại nhà hàng, quán lớn, uống bia và chơi cá độ. Thậm chí là các hình thức nhắn tin SMS là có thể chơi độ được.

Cơ quan điều tra ở Việt Nam đã bắt rất nhiều ổ cá độ và hầu hết nhà cái “thò vòi bạch tuộc” vào thị trường cá độ bất hợp pháp ở Việt Nam là các nhà cái đặt tại Hong Kong, Đài Loan, Macau… Những nhà cái trên tổ chức các đại lý, các chi nhánh tại Việt Nam và nhiều người Việt Nam cầm cái cho nhà cái đã giàu lên một cách nhanh chóng.

Nói chung cá độ tại Việt Nam là bất hợp pháp nhưng cứ đến những mùa Euro, World Cup hay các giải bóng đá lớn đặc biệt là Champions League, Premier League hay La Liga, Bundesliga thì các nhà cái hoạt động rất sôi nổi và cứ bắt chỗ này thì lại mọc lên chỗ kia do nhu cầu chơi cá độ tại Việt Nam rất lớn.