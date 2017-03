Đánh lừa cả người hâm mộ

Vụ Hội Cổ động viên (CĐV) xuất sắc nhất tháng được Ban tổ chức V-League trao cho Hội CĐV Than Quảng Ninh nhưng Hội CĐV này tẩy chay không nhận giải, thế mà vẫn có người lên nhận, nay đã được giải đáp là một cú lừa ngoạn mục của những nhà tổ chức.

Sau khi các cơ quan ngôn luận thông tin về vụ giải thưởng bị đối tượng từ chối nhận và đăng hình ảnh lẫn thông tin về việc Hội CĐV Than Quảng Ninh đang truy tìm người “mạo danh” lên nhận thưởng thì đã có người đến “thú nhận”. Đó là anh H., đang sinh sống và làm việc tại Cẩm Phả và đến sân theo dõi trận đấu với tư cách một khán giả chứ không phải người của Hội CĐV Than Quảng Ninh. Anh H. chia sẻ rằng anh vào khán đài A xem trận Than Quảng Ninh - QNK Quảng Nam và chưa ổn định được chỗ ngồi thì được một người trong ban tổ chức đến nhờ lên nhận giải.





Hình ảnh này được xem là “cú lừa ngoạn mục” khi ban tổ chức “dựng” một khán giả làm cổ động viên Than Quảng Ninh lên nhận giải. Ảnh: VPF

Anh H. cũng cho biết anh đã chủ động đến gặp gỡ đại diện của Hội CĐV Than Quảng Ninh để trình bày về sự việc đáng tiếc trên, đồng thời cũng xác định là anh không nhận số tiền thưởng từ phía ban tổ chức mà chỉ là được đề nghị ra cho có để “giải quyết vấn đề” có trao giải Hội CĐV trong tháng một cách “danh chính ngôn thuận” và để... chụp ảnh.

Theo như trình bày của người đại diện Hội CĐV Than Quảng Ninh bất đắc dĩ này thì anh được thuyết phục là nếu ban tổ chức gọi loa ba lần mà không có người nhận giải thì anh sẽ đi từ khán đài A ra và làm như là CĐV Than Quảng Ninh thật để nhận giải trên. Lời chia sẻ này cho thấy ban tổ chức đã biết rất rõ là Hội CĐV Than Quảng Ninh sẽ không nhận giải và dàn dựng một nhân vật thế vai để trao giải rồi chụp ảnh và làm như là có phần thưởng, có người lĩnh để... báo cáo.

Anh H. khi hiểu sự việc đã nói rằng anh biết mình không phải CĐV Than Quảng Ninh nhưng vì lời thuyết phục của người xưng là ban tổ chức nhờ vả nói rằng làm giúp như thế để trao giải tươm tất thì trận đấu mới diễn ra được. Anh H. chia sẻ: “Tôi tưởng rằng mình giúp ban tổ chức cho tốt đẹp nhưng không ngờ sự việc lại rắc rối đến như thế!”. Và khi hiểu sự việc thì anh đã chủ động tìm đến trình bày và xin lỗi đến Hội CĐV Than Quảng Ninh. Anh cũng cho biết là rất bức xúc vì không ngờ ban tổ chức lại lấy hình ảnh của anh để khẳng định với Hội CĐV Than Quảng Ninh là đã có người đại diện cho hội nhận giải.

Thiết nghĩ việc giải thưởng của Hội CĐV Than Quảng Ninh và một khi Hội CĐV này muốn từ chối để bày tỏ những chính kiến của mình thì ban tổ chức nên tôn trọng. Đừng vì có giải thì phải trao và bắt buộc phải có người nhận mà đánh lừa cả người hâm mộ và làm khổ đến cả khán giả giúp mình như anh H. vì nhiệt tình mà lại mang họa là CĐV “mạo danh”.