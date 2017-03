Đấu sớm vòng 19 V-League: Khi Hải Phòng đá thật…

B. Bình Dương thắng nhàn để giữ ngôi đầu Với đội hình nhiều khiếm khuyết do chấn thương và thẻ phạt, các học trò ông Mai Đức Chung vẫn dễ dàng đè bẹp đội khách Cần Thơ 4-1. Tân binh Simic người Croatia mới về đầu quan cho B. Bình Dương ở giai đoạn hai đã lập cú đúp từ phút thứ 4 và khóa sổ ở phút 82. Hai bàn thắng còn lại do công của Mosses và Tăng Tuấn ghi giữa hiệp hai. Chân sút Công Thảo gỡ bàn danh dự cho Cần Thơ ở những giây cuối cùng. Cơn mưa gôn giúp B. Bình Dương vững vàng ngôi đầu bảng và tràn trề cơ hội bảo vệ ngôi vô địch bằng lối chơi tấn công mạnh mẽ. Trận đấu còn lại, ĐT Long An đã thắng Sanna Khánh Hòa 2-0.TT