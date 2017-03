Đầu xuôi...

Cảm giác bất an đã đeo đuổi cô trò Nguyễn Thị Nhung suốt hai ngày qua khi các kỳ vọng vàng đều lần lượt rơi rụng rất đáng tiếc. Sự bất an của HLV Nhung rất giống với ông thầy người Áo hai ngày trước trận khai mạc rất lo lắng cho những nỗi hụt hẫng chưa kịp san lấp. Trước ngày thi đấu cuối, ngay trong nội bộ đội tuyển bắn súng còn khó chịu với nhau và đã tính đến chuyện mổ xẻ tới nơi tới chốn nếu chẳng may không đạt chỉ tiêu vàng. May mà mùa vàng bốn chiếc hôm qua đã giúp bắn súng Việt Nam khóa sổ an toàn với nụ cười chiến thắng giòn giã để tạm quên đi những ngày khó khăn vì tiểu xảo của chủ nhà. Chàng trai vàng Xuân Vinh ôm chầm lấy các đồng đội sung sướng mà chảy nước mắt...

Chiều qua, thầy trò Riedl đã vào chiến dịch săn vàng với một trận thắng đậm đà, đủ cho các đối thủ phải có cái nhìn kiêng dè hơn.

Bóng đá Việt Nam khởi đầu suôn sẻ làm “tắt đài” Mã.

Đầu đã xuôi...