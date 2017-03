David Moyes và các kỷ lục xấu cho MU

Đầu tiên là kỷ lục sau 35 năm, lần đầu tiên MU thất bại trước West Brom trên sân Old Trafford. Tiếp theo là trận thua Everton 0-1 trên sân Old Trafford cũng là lần thắng đầu tiên của đối thủ đàn em này ở thánh địa của MU. Chưa hết, cũng tại Old Trafford, MU lần đầu tiên thua Newcastle sau 41 năm. Sang đến trận MU thua Olympiakos 0-2 cũng là lần đầu tiên một đội bóng Hy Lạp thắng MU ở đấu trường châu Âu. Nay sau trận thua Liverpool 0-3, ông David Moyes lại sắp nhận thêm một kỷ lục tệ hại nhất với MU trong lịch sử Premier League.

A.BÌNH