Xưa...

Giải U-21 năm 2003 tại An Giang, chỉ 24 giờ sau trận đấu cuội giữa Đồng Tháp và Sông Lam Nghệ An, ban tổ chức đã dũng cảm cảnh cáo trưởng đoàn lẫn toàn đội U-21 Đồng Tháp, tước giải phong cách và đình chỉ đến hết giải cầu thủ Nguyễn Văn Ngân. Hồi ấy, người trong cuộc có thể chưa phục cái cách xử để lọt lưới Sông Lam Nghệ An nhưng dư luận đều hoan hô ủng hộ ban tổ chức giải dám làm mạnh tay để trong sạch hóa nền bóng đá trẻ.

Tinh thần quyết đoán của ban tổ chức giải U-21 năm 2003 giống hệt như hồi năm ngoái, ông trưởng giải U-19 Phạm Quang dũng cảm loại hai đội Tiền Giang và Đà Nẵng khỏi giải chỉ ba tiếng sau khi đau đớn nhìn các cầu thủ trẻ đóng kịch mà chẳng cần cái đơn kiện nào.

Hai lần xử ở hai cái giải ấy, không ai cắc cớ hỏi “Bằng chứng đâu?” nhưng tất cả đều tâm phục, khẩu phục những nhà điều hành hết lòng vì tương lai của bóng đá trẻ.

Nhưng ấn tượng nhất vẫn là giải U-21 năm 1999 khi ban tổ chức thẳng tay loại đội Thanh Hóa (chơi rất thuyết phục và được đánh giá là ứng viên vô địch) khi phát hiện có ba cầu thủ gian lận tuổi với hai chứng minh nhân dân khác nhau.

Những chiến công ấy của ban tổ chức giải được bóng đá nước nhà ghi nhận và ủng hộ những người đi tiên phong trong việc dạy trẻ.

... và nay

Trở về từ Nha Trang, ông trưởng đoàn Phạm Phú Hòa của Đồng Tâm Long An vẫn còn ấm ức. Ông nói: “Tôi không gửi đơn kiện vì biết chắc nếu người ta thật lòng và thật tình thì chẳng cần phải có đơn kiện”. Nói rồi, ông hậm hực tuyên bố: “Bóng đá Việt Nam sẽ không phát triển nổi với cái kiểu đá bóng như thế!”.

Hôm qua, tôi mạo muội hỏi những nhà lãnh đạo đội Sông Lam rằng họ nghĩ gì khi các cầu thủ năm ngoái khoác áo U-19 lên ngôi vô địch (sau khi bị loại nhưng nhờ ban tổ chức mạnh tay xử các đội tiêu cực đẩy Sông Lam ra khỏi bán kết) thì năm nay lại làm cái chuyện thông đồng để đẩy đội khác ra khỏi bán kết thì lại nghe những lời biện minh: “Các cháu giữ chân nên chỉ nghĩ đến bán kết nên đá cầm chừng, còn tỷ số thì do nó trùng hợp”. Lãnh đạo đội Nghệ An còn than thở mình gặp khó vì quả 11 mét ở phút cuối nhưng vì muốn giải thành công nên chẳng lên tiếng kiện cáo, vả lại SLNA cũng vào bán kết rồi.

Tôi hiểu có những cái người ta biết hết nhưng không thể nói ra và không thể thẳng thắn.

Hy vọng lớp trẻ hôm nay vẫn trân trọng giá trị xưa.