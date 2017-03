Việc khống chế suất hạng nhất “phân phát” cho đội áp chót ở V-League giúp NaviBank Sài Gòn thoát hiểm.

Năm nay NaviBank Sài Gòn rơi vào danh sách đội bóng rải tiền nhiều nhất với 17 cầu thủ được mua về với giá trị lên đến cả trăm tỉ đồng. Thế nhưng mục tiêu vào top 5 đội mạnh nhất V-League vẫn không thành và phải đến lượt đấu áp chót đội bóng này mới chính thức trụ hạng.

Với thành tích trên, rõ ràng rất khó ăn khó nói cho việc vung tiền mà thành tích thì không tương xứng.

Nhưng thua keo V-League, NaviBank Sài Gòn lại có được keo Cúp Quốc gia. Cái cúp mà đối thủ của họ ở chung kết là SL Nghệ An đã có chủ trương bỏ ở bán kết bằng một đội hình phụ nhưng giờ chót vẫn bị đẩy vào chung kết do đối thủ của họ “tự sát” ở những giây cuối. Thậm chí là SL Nghệ An cũng “cao thượng” đồng ý cho NaviBank Sài Gòn đá chung kết trên sân nhà.

Chiều nay, trong không khí của ngày hội tại TP.HCM thì ai cũng nói NaviBank Sài Gòn sẽ lên ngôi vô địch trên sân nhà bởi thời thế và… thế thời.

Một cái cúp vô địch sẽ “giải” được tất cả khoản tiền lớn đổ ra cho một mùa bóng không thành công ở V-League.

Thế nên mọi người mới nói chủ nhà chiều nay có số đẻ bọc điều.

NGUYỄN HUY