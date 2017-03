Đề xuất xóa án “treo sân” Lạch Tray bị bác bỏ

Sáng nay Ban kỷ luật và BTC giải đã cùng nghiên cứu lá đơn xin giảm án “treo sân” Lạch Tray do lãnh đạo thành phố Hải Phòng, Sở Công an và XM Hải Phòng gửi đến. Sau khi tham khảo các ý kiến của lãnh đạo VFF, Ban kỷ luật quyết định giữ nguyên án phạt đã đưa ra với sân Lạch Tray. XM Hải Phòng sẽ phải nộp phạt 55 triệu, thi đấu trên sân không khán giả khi tiếp đón ĐT Long An ở vòng 24 (9/8).

Theo ý kiến của Trưởng ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, đã có một bộ phận khán giả quá khích cố tình gây rối và vi phạm qui định trong suốt thời gian dài. Để lại những hậu quả nghiêm trọng cả trên sân nhà lần khi đi thi đấu trên sân khách. Đó là những hành động đáng lên án, gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh bóng đá Việt Nam. Trong khi án cấm “CĐV Hải Phòng đến sân khách” còn chưa được gỡ bỏ, thì khán giả lại tiếp tục vi phạm trong trận XM Hải Phòng - TPHCM (26/7) nên việc xóa án là không thể được.

Cùng với lá đơn xin giảm án, lãnh đạo UBND thành phố Hải Phòng, Sở Công an, XM Hải Phòng còn ký vào bản cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối khong trận XM Hải Phòng - ĐT Long An nếu được giảm án. Ban kỷ luật VFF đánh giá cao những nỗ lực, cùng quyết tâm của lãnh đạo thành phố và các cơ quan liên quan. Nhưng vì lý do an toàn của trận đấu, quyết định kỷ luật “treo sân” Lạch Tray vẫn sẽ được “y án”.

Đề xuất xóa án “treo sân” đã bị Ban kỷ luật VFF bác bỏ, XM Hải Phòng vẫn phải tiếp ĐT Long An trong sân không khán giả vào chiều chủ nhật này. Đây sẽ là một tổn thất nặng nề với đội bóng đất cảng, bởi từ mùa giải 2008 đến nay sự cổ vũ cuồng nhiệt của hàng vạn khán giả luôn mang lại nhiều lợi thế mỗi khi XM Hải Phòng được thi đấu trên sân nhà.

XM Hải Phòng phải có trách nhiệm tổ chức tốt trận đấu, giữ gìn an toàn trong và ngoài sân. Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tổ trọng tài, cùng các thành viên đội ĐT Long An. Trong những ngày sắp tới, thành viên BTC giải sẽ có mặt ở Hải Phòng để cùng phối hợp lên kế hoạch tổ chức trận đấu XM Hải Phòng - ĐT Long An diễn ra chiều 9/8.