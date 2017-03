Đi lạc giữa làng

Chiếc tuk tuk bình bịch xả khói mịt mù lao hết tốc lực từ trung tâm tỉnh Korat trong khói sương mù lãng đãng và gió rít phần phật lạnh tê người. Qua một quãng dài 30 km, chúng tôi mới thấy cổng chào với cờ xí trước cổng trường Đại học Công nghệ Suranaree hoang vắng. Đường dẫn vào trường gần giống với làng đại học Thủ Đức nhưng ở đây đìu hiu như còn ngái ngủ khi hơi thở SEA Games dường như vẫn còn lạ lẫm quá.

Cô tình nguyện viên Khamphudsa cho biết Đại học Saranaree được ban tổ chức SEA Games làm mới và tận dụng biến thành “làng vận động viên”. Sau khi kết thúc SEA Games, những dãy nhà ở vận động viên sẽ trở thành ký túc xá cho sinh viên luôn.

Cái này thì 12 năm trước người Thái đã thực hiện ở Chiang Mai (SEA Games 18) và gần hơn là Thammasat (Asian Games 1998).

Đến làng VĐV mới chợt nhớ cấm cửa báo chí vào và hàng loạt quy định sau cánh cổng với hệ thống kiểm tra an ninh ngặt nghèo như... sân bay. Viên cảnh sát thấy chúng tôi quần short, giầy “đát” thế là cứ “Come in! Come in!”. Lọt qua rồi gặp các cầu thủ nhà mình mới biết “Họ tưởng các anh là cầu thủ nên hối vào đấy!”. Nghe “người nhà” nói, chúng tôi “À!” thật to và tự khen mình: “Kể ra “lúa lúa” như bọn anh cũng được việc nhỉ?”. Đám cầu thủ phá lên cười chia sẻ với khó khăn của những người may mắn lọt vào làng.

Cầu mong ngày mai các cầu thủ mình cũng may mắn như chúng tôi đã may mắn được nhân viên an ninh Thái... mời qua cổng an ninh.