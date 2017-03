Di tản AFF Cup khỏi Bangkok

Cơ quan bóng đá lớn nhất của khu vực Đông Nam Á này đang phát đi tín hiệu cho Việt Nam, Malaysia và Singapore sẵn sàng cho việc đăng cai bất đắc dĩ nếu như tình hình xung đột ở Bangkok tiếp tục leo thang.

Một phát ngôn viên của AFF sau khi có mặt tại Bangkok trong những ngày “tháng Mười đen” cảm nhận: “Không như những lần trước, thủ đô Bangkok đang rất im lìm nhưng báo hiệu những cơn bạo động sẽ còn tiếp diễn mạnh hơn nữa. Điều quan trọng là những vụ đánh bom xe, đốt xe đang có chiều hướng gia tăng nên mọi tình huống không thể tiên liệu được. Những lần bạo động trước dân chúng dường như bàng quan nhưng lần này họ đổ ra đường tham gia các vụ bạo động, nên không có lý do gì một giải đấu thể thao diễn ra như thế được”.

AFF chỉ mới phát đi lời cảnh báo nhưng qua đó cũng đề nghị Việt Nam, Malaysia và Singapore có thể xoay sở để làm chủ nhà bảng B nếu như trong vòng tháng 10 này tình hình bất ổn ở Bangkok vẫn không được cải thiện.

Điều đáng nói là khác với hồi King’s Cup 2006, các quan chức của LĐBĐ Thái Lan (FAT) nắm được tình hình và đảm bảo an ninh trong việc dàn xếp. Họ đưa ra những con số cụ thể và những phương án bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhưng lần này theo mô tả của một quan chức AFF thì các quan chức FAT còn ậm ừ trong việc bảo đảm an ninh cho AFF Cup.

Tính từ thời điểm hiện nay đến ngày khai mạc AFF Cup còn 52 ngày nữa nhưng Thái Lan chỉ còn 20 ngày để dàn xếp, đồng thời tạo niềm tin cho AFF để khỏi bị tước quyền thi đấu.