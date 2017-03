Điểm sáng từ đội… sắp rớt hạng

SL Nghệ An đã tìm được chiến thắng, Đồng Tháp lún sâu Sau hàng loạt trận đấu dưới sức mình, SL Nghệ An hôm qua vào trận đấu sớm vòng 18 đã tìm được chiến thắng quý giá trước HA Gia Lai với tỉ số 1-0. Một trận đấu mà đội chủ sân Vinh đã tạo ra thế trận trên chân và cũng bỏ lỡ một số cơ hội, trong đó có quả sút bật xà của Phi Sơn. Một chiến thắng giúp SL Nghệ An vực lại được tinh thần sau chuỗi sa sút tệ hại. Trận còn lại Đồng Tháp chơi trên sân Hàng Đẫy trước Hà Nội T&T dù đầy nỗ lực và tưởng đã tìm được 1 điểm trên sân khách thì đến phút 84, Gonzalo ghi bàn cho chủ nhà, sau đó Samson ấn định 2-0 cho Hà Nội T&T. N.HUY