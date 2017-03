Diễn biến vụ chuyển giao SLNA: Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An chính thức “gả con”

Hôm qua, Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã chính thức ra công văn số 1943-CV/TU ( do Chánh Văn phòng Lê Bá Hùng ký), gửi UBND tỉnh Nghệ An với 2 nội dung.

1. Đồng ý về chủ trương để UBND tỉnh chỉ đạo làm thủ tục chuyển giao CLB bóng đá SLNA cho Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA SHB theo hướng: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA SHB tiếp nhận toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên, HLV, VĐV, bố trí công việc theo đúng năng lực sở trường và đảm bảo đầy đủ chế độ và quyền lợi theo quy định của luật pháp; Việc chuyển giao tài sản thực hiện theo trình tự và quy định hiện hành nhưng phải đảm bảo không ảnh hưởng đến việc triển khai dự án bảo tồn, tôn tạo di tích thành cổ Vinh (riêng sân Vinh vẫn do Sở Văn hóa- Thể thao và Du lịch quản lý, cho phép công ty được quyền khai thác, sử dụng theo hợp đồng cụ thể).

2. Giao UBND tỉnh xem xét việc hỗ trợ tài chính cho đội bóng trong một thời gian thích hợp và các chính sách khuyến khích đầu tư của tỉnh đối với các dự án đầu tư của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA SHB theo quy định của pháp luật.

Như vậy, về chủ trương chuyển giao bóng đá Nghệ An cho Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng LILAMA SHB đã ngã ngũ, khi Thường vụ tỉnh ủy Nghệ An đã ra văn bản chính thức “gả con” cho thiên hạ biết, chứ không còn là những lời đồn.

Bây giờ, khúc mắc và trăn trở lớn nhất của lãnh đạo xứ Nghệ là những dự án đầu tư (TT&VH đã thông tin) mà phía “chàng rể” yêu cầu được hưởng rất lớn và nhạy cảm. Thế nên, dù chủ trương chuyển giao đã được phía Nghệ An ban hành bằng văn bản, nhưng nếu không đạt thoả thuận ở “vế còn lại” thì mối duyên cũng khó thành vì chưa ký hợp đồng.