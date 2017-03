Đỉnh cao và vực sâu

Đội tuyển Việt Nam đã đến Iran và tập nhẹ chuẩn bị gặp Iraq Sau hai chặng bay cộng thời gian quá cảnh 17 tiếng, thầy trò Nguyễn Hữu Thắng đã đến thủ đô Tehran (Iran) vào sáng qua (26-3), chuẩn bị cho trận gặp Iraq vào đêm 29-3. Do chuyến hành trình mệt mỏi, HLV Hữu Thắng cho học trò nghỉ tập buổi sáng và chỉ tập nhẹ vào buổi chiều ngay tại khách sạn năm sao Parsian. Trận tái đấu đội tuyển Iraq (lượt đi 1-1) diễn ra sân trung lập Ghavamin do tình hình an ninh tại Iraq bất ổn.