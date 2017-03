Đình chỉ giải “Kiện tướng võ thuật 2015” tại võ đường của Johnny Trí Nguyễn

(PLO)- Trưa ngày 20/9/2015, Thanh tra Sở Văn Hóa & Thể thao phối hợp với Phòng An ninh văn hóa tư tưởng CATP Hồ Chí Minh, Công an Huyện Nhà Bè kiểm tra hành chính Trung tâm Huấn luyện Liên Phong (hay còn gọi là Võ đường Liên Phong) tại Làng Đại học A, Nguyễn Hữu Thọ (Q7, TPHCM) do Nguyễn Chánh Minh Trí - diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn làm chủ.

Trưa ngày 20/9/2015, Thanh tra Sở Văn Hóa & Thể thao phối hợp với Phòng An ninh văn hóa tư tưởng CATP Hồ Chí Minh, Công an Huyện Nhà Bè kiểm tra hành chính Trung tâm Huấn luyện Liên Phong (hay còn gọi là Võ đường Liên Phong) tại Làng Đại học A, Nguyễn Hữu Thọ (Q7, TPHCM) do Nguyễn Chánh Minh Trí - diễn viên điện ảnh Johnny Trí Nguyễn làm chủ.