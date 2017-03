Djokovic có thể đụng Federer ở bán kết Wimbledon

Djokovic.



Theo kết quả bốc thăm vừa được tiến hành, ĐKVĐ Djokovic và Federer, cây vợt người Thụy Sĩ từng 6 lần vô địch ở All England Club, sẽ nằm cùng nhánh với nhau. Trước đó, họ đã gặp nhau ở 5 trận bán kết trong 7 Grand Slam gần đây và ưu thế đang nghiêng về Djokovic với tỷ số 4-1, trong đó có thắng lợi tại giải Pháp mở rộng cách đây 2 tuần.Tương tự như vậy, cây vợt số 2 thế giới Rafael Nadal và cây vợt số 4 Andy Murray nằm ở nhanh kia. Điều thú vị là Wimbledon có thể là lần thứ 5 trong 9 Grand Slam gần đây họ đụng nhau. Hiện Nadal đang dẫn cây vợt người Anh 4-0, trong đó có những trận tại All England Club vào năm 2010 và 2011.Cho đến khi bán kết diễn ra, khán giả sẽ được chứng kiến nhiều cặp đấu tứ kết nảy lửa khác giữa Djokovic với cây vợt số 6 Tomas Berdych, á quân Wimbledon 2010; Federer với số 8 Janko Tipsarevic hoặc số 11 John Isner; Nadal với số 5 Jo-Wilfried Tsonga; và Murray với số 7 David Ferrer hay số 9 Juan Martin del Potro.Bên phần giải nữ, vòng tứ kết có thể mang lại nhiều cặp đấu hấp dẫn giữa cây vợt số 1 thế giới Maria Sharapova với số 8 Angelique Kerber; số 6 Serena Williams, từng 4 lần vô địch Wimbledon, với ĐKVĐ Petra Kvitova; số 3 Agnieszka Radwanska hay Venus Williams với số 5 Sam Stosur; và số 2 Victoria Azarenka với số 7 Caroline Wozniacki.Nếu mọi chuyện suôn sẻ cho Sharapova và cô em nhà Williams, họ thậm chí có thể gặp nhau trong trận chung kết. Đó sẽ là cuộc tái đấu kể từ năm 2004 giữa hai cây vợt khi búp bê Nga có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên.Sau khi giành chức vô địch giải Pháp mở rộng và hoàn tất bộ sưu tập Grand Slam, Sharapova may mắn tránh được nhiều đối thủ lớn nằm ở nhánh bên kia, trong đó có Kvitova, Wozniacki, Julia Goerges, Ana Ivanovic và Marion Bartoli.Thử thách khó khăn nhất của cây vợt người Nga cho đến vòng tứ kết là cây vợt xếp hạng 40 thế giới Tsvetana Pironkova. Chính Pironkova từng loại Venus Williams trên đường vào bán kết Wimbledon vào năm 2010 và cây vợt người Bulgaria này một năm sau cũng đã vào đến tứ kết.Theo Anh Hào (VNE)