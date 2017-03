Djokovic trước cơ hội lập kỳ tích đánh bại Nadal

Nadal - Djokovic: Ai sẽ đăng quang US Open 2011? (Nguồn: Getty Images/AP)



Nếu lập được thành tích đó, tay vợt Serbia cũng sẽ giành được danh hiệu Grand Slam thứ ba trong cùng một mùa giải, sau khi đã vô địch tại Australia Open và Wimbledon.Trước đó, Djokovic đã giành chiến thắng Rafael Nadal tại Indian Wells, Sony Ericsson Open, Madrid Masters, Rome Masters và gần đây nhất là Wimbledon.Một năm về trước, khi hai tay vợt đụng độ tại trận chung kết US Open, Nole không phải là đối thủ của Nadal, và những gì mà tay vợt này có thể làm được chỉ là giành một set thắng trước khi đón nhận thất bại chung cuộc 6-4,5-7,6-4,6-2.Chiến thắng đó cũng đã giúp tay vợt người Tây Ban Nha gia nhập ngôi nhà của những kỷ lục gia với bộ sưu tập Grand Slam của sự nghiệp (Australia Open, Roland Garros, Wimbledon và US Open), sau Fred Perry, Don Budge, Roy Emerson, Rod Laver, Andre Agassi, Roger Federer.Tuy nhiên, sau một năm trôi qua, mọi chuyện đã thay đổi một cách khó lường và người chiếm ưu thế giờ không còn là Rafael Nadal nữa, mà chính là Novak Djokovic. Một năm là một quãng thời gian đủ để Djokovic lột xác trở thành quyền lực tuyệt đối.Hơn ai hết Nadal hiểu rằng đánh bại Djokovic bây giờ là nhiệm vụ khó khăn nhất trong sự nghiệp, cho dù anh cũng đang rất khao khát chiến thắng. Còn với Nole, sau 2 lần bước hụt trước cánh cửa thiên đường ở Flushing Meadows vào các năm 2007 và 2010, hiển nhiên không muốn ngậm ngùi cúi đầu thêm lần nữa.Đặc biệt, chiến thắng trước Roger Federer sau cuộc lội ngược dòng ngoạn mục đã tiếp cho anh sức mạnh rất lớn và tự tin để bước qua cái dớp đen đủi. Ở chiến thắng đó, Djokovic không vượt trội về đẳng cấp, song bù lại anh cho thấy được tinh thần và sự quyết tâm, khát khao cao độ như thế nào.Đó là bản lĩnh thi đấu mà không phải bất cứ tay vợt nào cũng có thể làm được ở thời điểm khó khăn như vậy. Bị dẫn trước hai set và đối mặt với 2 match-point trong set quyết định, song anh đã vươn lên mạnh mẽ để giành chiến thắng chung cuộc (tất nhiên, đó cũng do sai lầm đáng trách của "tàu tốc hành")."Vâng, đây là năm thành công nhất trong sự nghiệp của tôi từ trước đến nay. Tôi đã cố gắng rất nhiều trong suốt thời gian qua. Vì thế tôi cảm thấy hài lòng về những gì mà mình đã có," Djokovic tự tin sau những gì anh đã giành được. "Tuy nhiên, tôi sẽ còn phải cố gắng hơn rất nhiều."Sức mạnh của Nole là điều không thể bàn cãi, điều đó cũng đã được chính Rafael Nadal thừa nhận rằng Djokovic ở cửa trên trong trận chung kết này. Có lẽ, Nadal là người hiểu rõ nhất sức mạnh của Nole sau khi phải đón nhận tới 5 thất bại liên tiếp trong mùa giải này ở trong cả 5 trận chung kết tại Indian Wells, Sony Ericsson Open, Madrid Masters, Rome Masters và Wimbledon."Tôi đã thất bại trước Djokovic 5 lần trong 5 trận chung kết ở mùa giải này. Đây sẽ là trận chung kết thứ 6 và anh ấy đang có lợi thế. Rõ ràng anh ấy ở cửa trên trong trận đấu này. Tôi biết mình cần phải làm tốt hơn 5 trận đấu trước đó nếu muốn thay đổi tình hình.""Trước đây tôi thắng được anh ấy là nhờ phát huy cao nhất sức mạnh của mình. Tôi phải chơi tốt, tập trung trong cả trận đấu với sự sảng khoái và những ý tưởng rõ ràng ở trong đầu. Tôi cần có một tinh thần thật mạnh mẽ trong mọi thời điểm. Đó là điều mà năm nay tôi chưa làm được mỗi khi đối đầu anh ấy."Trận chung kết US Open 2011 giữa Novak Djokovic và Rafael Nadal sẽ diễn ra vào 3 giờ sáng ngày 13/9 (theo giờ Việt Nam)./.Theo Huy Anh (Vietnam+)