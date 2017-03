Đổ tiền đua vô địch

Dẫn đầu cuộc đua từ đầu mùa giải luôn là Hà Nội T&T nhưng sau vòng 18, giải đã hình thành thế tứ trụ với SHB Đà Nẵng đứng nhì, kém hơn 1 điểm và còn một trận chưa đá trong khi Sài Gòn XT bám sát với 31 điểm. Trong số này, đội hạng 4 SL Nghệ An có thể yếu thế hơn về mặt điểm số nhưng tính ổn định của họ lại cao hơn các đối thủ xếp trên.

Duy nhất bóng đá xứ Nghệ của tứ đại gia không chơi kiểu đổ tiền chạy đua chức vô địch và niềm tin dành cho thầy trò Nguyễn Hữu Thắng vẫn tràn trề. SL Nghệ An một mình đi ngược lại xu thế các ông bầu bị đặt vào hoàn cảnh phải trút hầu bao làm động lực cho cầu thủ.

2. Sa sút của Hà Nội T&T khi gặp trục trặc về tâm lý lẫn một vài vị trí chính thức cho thấy họ thiếu tính bền vững, dù bầu Hiển luôn sẵn sàng chi hơn tỉ bạc cho mỗi trận thắng. Tương tự, SHB Đà Nẵng cũng bỏ túi tiền tỉ cho 3 điểm nhưng sự phụ thuộc vào một trụ cột, điển hình là Merlo khiến cho đội hình của Lê Huỳnh Đức thường gặp bấp bênh.

May nhờ cái núi tiền của bầu Hiển là động lực chiến đấu cho cả Hà Nội T&T và SHB Đà Nẵng trong cuộc đua vô địch, giống như Sài Gòn XT cố định tiền thưởng 600 triệu đồng cho mỗi 3 điểm nhưng sẽ hơn nếu bầu Thụy “hứng”.

Duy có điều, từ dàn ngôi sao hỗn hợp Sài Gòn FC cho đến các vị trí trong khu vực kỹ thuật thường mong manh dễ vỡ, khi bắt gặp chút khó khăn hay những lấn cấn về chuyên môn. “Cò” Đại kiêm HLV trưởng có thể dọa cầu thủ nghe nhưng thật khó cho ông cứ mãi để ý chuyện khác lẫn “quậy” trọng tài vô cớ. Ngay cả việc chơi bóng của ông bầu trẻ Nguyễn Đức Thụy cũng có dấu hiệu bạo phát bạo tàn và tùy hứng với niềm đam mê không chắc chắn của mình.

3. V-League thời nay chỉ còn hiếm hoi sót lại ứng cử viên SL Nghệ An nỗ lực giữ ngôi bằng nội lực “cây nhà lá vườn” lẫn mức thưởng khiêm tốn hơn. Mỗi trận thắng SL Nghệ An bỏ túi 300 triệu đồng và đầu mùa đến nay mới chỉ có diễm phúc năm lần như thế. Điểm số 26 của thầy trò Nguyễn Hữu Thắng không thể vượt trội bởi họ hòa nhiều nhất (11 trận), cho dù vẫn thua ít nhất (một trận). Tuy nhiên, SL Nghệ An vẫn nổi bật niềm tự hào lẫn tính mạnh mẽ nhờ sức trẻ của các cầu thủ bản xứ. Thêm một chút cơ may ở trận đấu bù tiếp đối thủ cạnh tranh SHB Đà Nẵng toàn thua trên sân Vinh và tám trận đấu còn lại đều gặp các đội yếu hơn mình.

Cửa vô địch cho SL Nghệ An sẽ rộng mở nếu họ biết chắt chiu cơ hội trên sân khách và xóa cái dớp “vua hòa” sân nhà (còn bốn trận) sẽ làm nên cái kết đẹp hơn cho các đội bóng V-League đang bị ám ảnh bởi đồng tiền.

THANH THANH