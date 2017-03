Đoàn Paralympic VN tích cực chuẩn bị ngày ra quân

nằm cách thủ đô London của Vương quốc Anh 350km về phía Bắc, với hy vọng giành chiến thắng, mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Đoàn vận động viên Paralympic Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với Đại sứ VN tại Anh và Bắc Ireland Vũ Quang Minh. (Ảnh: Lê Dương-Huy Hiệp/Vietanm+)

Sau khi có chuyến tập huấn ba tuần tại Cộng hòa Ireland, các vận động viên Paralympic Việt Nam đã về thẳng Trường Cao đẳng Bradford. Theo kế hoạch, các vận động viên sẽ tập luyện tại đây trong hai tuần, sau đó đến ngày 23/8, sẽ vào Làng vận động viên trong Công viên Olympic.



Tham dự Paralympic lần này, đoàn thể thao Việt Nam có 11 vận động viên, trong đó có ba vận động viên điền kinh (thi đấu ở hai nội dung ném lao và ném đĩa) là Cao Ngọc Hùng, Trịnh Công Luận, Nguyễn Thị Hải; bốn vận động viên cử tạ là Nguyễn Thị Hồng, Châu Hoàng Tuyết Loan, Nguyễn Văn Phúc, Nguyễn Bình An và bốn vận động viên bơi lội là Võ Thanh Tùng, Nguyễn Thành Trung, Dương Thị Lan và Trịnh Thị Bích Như.



Ông Vũ Thế Phiệt, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam - Phó Trưởng đoàn Paralympic Việt Nam, cho biết tất cả các vận động viên Việt Nam tham dự Paralympic London 2012 đều đạt chuẩn A, trong đó có vận động viên Võ Thanh Tùng đạt tới bốn chuẩn A, Nguyễn Thị Hải và Cao Ngọc Hùng đạt hai chuẩn A.



Tại trường Cao đẳng Bradford, các vận động viên Việt Nam được tập luyện với những thiết bị, dụng cụ và cơ sở vật chất khá hiện đại. Ngoài ra, nhà trường cũng bố trí xe đưa đón các vận động viên đến các thành phố lân cận như Leeds, Halifax và Sheffield để các vận động viên có cơ hội tập và làm quen với những cơ sở và thiết bị đạt tiêu chuẩn thi đấu như tại Paralympic 2012.



Rút kinh nghiệm với đợt phục vụ các vận động viên điền kinh và thể dục dụng cụ của Việt Nam tập huấn tại đây trước khi tham dự Olympic, lần này lãnh đạo nhà trường đã thuê một nhà hàng gần đấy nấu các món ăn châu Á cho hợp khẩu vị với các vận động viên Paralympic Việt Nam. Chính vì thế các vận động viên ăn thấy ngon miệng hơn và cảm thấy rất thoải mái trong tập luyện.



Vận động viên cử tạ Nguyễn Bình An cho biết: "Điều kiện tập luyện ở đây nói chung cũng tốt và đặc biệt là có các món ăn hợp với khẩu vị của các vận động viên Việt Nam hơn so với thời gian tập huấn ở Cộng hòa Ireland. Mặc dù chưa đạt yêu cầu của em, nhưng em hy vọng từ nay đến hôm thi sẽ đạt được 100% thể lực của mình để thi đấu tốt và thể hiện hết mình."



Do thời tiết ở Bradford cũng giống với thời tiết ở London nên tập huấn tại đây cũng giúp các vận động viên Việt Nam làm quen với khí hậu ôn đới của nước Anh trước khi chính thức bước vào tranh tài tại Paralympic 2012.



"Ở đây, có dụng cụ chuẩn hơn, khi tập luyện thì phù hợp hơn với mình. Hơn nữa, điều kiện thiên nhiên bên này cũng mát mẻ và sân bãi tập luyện rộng rãi, thoải mái hơn," vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Hải chia sẻ.



Tại đây, các vận động viên Việt Nam được bố trí ở trong khu ký túc xá của trường do thời gian này sinh viên vẫn đang được nghỉ hè. Các phòng ở tuy nhỏ nhưng khép kín với đầy đủ những đồ dùng cần thiết như giường ngủ, chăn, đệm, tủ lạnh, bếp nấu... Chính vì thế các vận động viên cảm thấy rất thoải mái khi sống ở đây và có thể nấu nướng để ăn thêm khi cần thiết nhằm đảm bảo đủ năng lượng cho việc tập luyện.



Theo ông Phiệt, đây là lần đầu tiên các vận động viên Paralympic Việt Nam được đi tập huấn dài hạn tại châu Âu. Sau thời gian tập huấn, thể lực cũng như tâm lý thi đấu của các vận động viên đã tăng lên rất nhiều, lại được làm quen với thời tiết của Anh nên "có nhiều khả năng chúng ta sẽ có huy chương."

Danh sách vận động viên tham dự Paralympic London 2012



Điền kinh:



1- Nguyễn Thị Hải (nội dung thi ném lao + ném đĩa – hạng khuyết tật F58)



2- Cao Ngọc Hùng (nội dung thi ném lao + ném đĩa – hạng F58)



3- Trịnh Công Luận (nội dung thi ném đĩa – hạng F55)



Bơi lội:



1– Võ Thanh Tùng (nội dung thi 100m tự do, 50m tự do, 50m bướm, 50m ngửa – hạng khuyết tật S5)



2- Nguyễn Thành Trung (100m ếch – hạng khuyết tật SB4)



3- Dương Thị Lan (100m ếch – hạng khuyết tật SB5)



4- Trịnh Thị Bích Như (100m ếch - hạng khuyết tật SB5)



Cử tạ:



1- Nguyễn Thị Hồng (nội dung thi 40kg nữ)



2- Châu Hoàng Tuyết Loan (52kg nữ)



3- Nguyễn Văn Phúc (48kg nam)



4- Nguyễn Bình An (52kg nam)

Theo Lê Dương-Huy Hiệp/London (Vietnam+)