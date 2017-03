Đoan Trang không có đối thủ

Đặc biệt, tay đua lão luyện Phạm Chí Trọng (CLB Bình Mập Q.6) lần thứ ba liên tiếp khẳng định ngôi vị số 1 tại sân đấu có độ khó cao như Long Xuyên. Không khí đường đua được hâm nóng bởi hơn 6.000 khán giả Long Xuyên đến cổ vũ.

Đường đua lởm chởm của sân Long Xuyên khiến các tay đua phải hết sức cẩn trọng khi vào cua.

So với các sân vận động khác thường được trải nhựa đường, đường đua sân Long Xuyên không bằng phẳng, xen lẫn với cát đá lởm chởm đòi hỏi các VĐV phải có kỹ thuật xử lý thật khéo léo. Mặc dù từng “làm mưa làm gió” tại các sân đấu khác nhưng đương kim vô địch Nguyễn Quang Khải (CLB ATE Sum Racing) chỉ về đích thứ ba nội dung 125 cc chuyên nghiệp. Ngôi vô địch thuộc về “tay lái lụa” Phạm Chí Trọng và Đỗ Chí Khai (CLB Sương Trảng Bàng Tây Ninh) đoạt á quân.



Phạm Chí Trọng lần thứ ba liên tiếp chiến thắng nội dung 125 cc tại sân Long Xuyên.



Với kinh nghiệm một năm rèn giũa tay lái tại Malaysia, Trần Thị Đoan Trang cho thấy độ chênh đẳng cấp so với các đối thủ Trần Từ Ngân (CLB Châu Mỹ Phước An Giang) và Nguyễn Thị Cẩm Xuyên (CLB Tâm Nhỏ 294 Long An). Ở vòng đua chung kết, Trang dễ dàng bỏ xa các đối thủ để lần thứ ba đoạt chức vô địch nội dung 110 cc tay ga nữ.





Làm chủ tốc độ, Đoan Trang dễ dàng đoạt chức vô địch lần thứ ba liên tiếp.

Nội dung 135 cc nam, chiến thắng thuyết phục thuộc về La Anh Tấn (CLB Phúc Trung Lương Tiền Giang). Hai tay đua Nguyễn Hữu Thọ (CLB A Zet 303) và Nguyễn Hoàng Long (CLB ATE Sum Racing) chia nhau hai vị trí nhì, ba vòng 3.