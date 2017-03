Đoàn Việt Nam và những hy vọng vàng tại Paralympic 2016

Nếu như ở ngày thi đấu đầu, gánh nặng thành tích được dồn vào kỷ lục gia cử tạ thế giới Lê Văn Công (49 kg) thì ở ngày tranh tài thứ hai (9-9), lực sĩ Nguyễn Bình An được chọn mặt gửi vàng bởi sự vắng mặt của đương kim vô địch Sherif Osman (Ai Cập) ở hạng 54 kg nam.

Trên bảng xếp hạng Hiệp hội Paralympic quốc tế (IPC), lực sĩ Nguyễn Bình An hiện giữ vị trí số một thế giới môn cử tạ nam hạng 54 kg. An được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch sau khi Sherif Osman quyết định chuyển lên thi đấu hạng 59 kg.

Lực sĩ Nguyễn Bình An là người con của vùng đất còn nhiều khốn khó Trà Vinh. Ngay từ khi chào đời, Bình An không may vướng phải dị tật là đôi chân teo tóp. Trước khi đến với thể thao, Bình An cùng với chiếc xe lăn của mình hằng ngày bươn chải khắp phố phường để mưu sinh bằng công việc bán vé số dạo.



Môn điền kinh có VĐV ném lao Cao Ngọc Hùng (hạng 4 Paralympic 2012, HCĐ Asian Paragame 2014), Nguyễn Thị Nhàn tranh tài nhảy xa nữ.

Tuy thường nhận rất nhiều những nghi kị lẫn ánh mắt thương cảm của mọi người nhưng chàng trai miền Tây vẫn kiên cường vượt qua tất cả, kể cả bệnh tật để đến với môn thi đấu vốn rất nặng nhọc và đòi hỏi sự kiên trì như cử tạ. Ngoài chiếc HCV Paragames 2015, Nguyễn Bình An hiện còn giữ vai kỷ lục gia châu Á với mức tạ 183 kg.

Cũng trong ngày thi đấu 9-9, đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam còn có kình ngư Trịnh Thị Bích Như dự tranh vòng loại 50 m bướm. Cô gái vàng của thể thao Kiên Giang không may dính cơn sốt bại liệt từ năm lên ba và được xếp vào hạng thương tật S6.

Vào lúc 20 giờ 03, Bích Như sẽ tranh tài cùng chín đối thủ mạnh khắp thế giới để tranh vé đi tiếp vào vòng trong. Với thông số tốt nhất 40”54, Bích Như cần được cải thiện nhiều về mặt thành tích bởi các đối thủ Robinson Ellie (Anh), Khrul Osana (Ukraina), Lu Dong (Trung Quốc) đều đạt thông số tốt từ 35 đến 37 giây.

Ngoài bốn nội dung ra quân kể trên, đoàn VĐV người khuyết tật Việt Nam còn có những gương mặt rất sáng giá tranh tài 13 nội dung khác như Võ Thanh Tùng. Kình ngư người Cần Thơ giành quyền tham dự tổng cộng ba nội dung thi đấu gồm 50 m bướm, 100 m ếch, 100 m tự do. Ngoài cự ly 50 m bướm, Trương Thị Bích Như còn thi đấu thêm hai cự ly 50 m tự do và 100 m ếch. Các kình ngư Nguyễn Thành Trung tranh tài 50 m ngửa nam, Đỗ Thanh Hải thi đấu 100 m ếch nam.

Ở môn cử tạ nữ có lực sĩ Châu Hoàng Tuyết Loan (hạng 54 kg nữ) từng dự tranh hai kỳ Paralympic 2008, 2012 và nhận được suất đặc cách dự Paralympic 2016 do cô không thi đấu giải vô địch thế giới, lực sĩ á quân thế giới Đặng Thị Linh Phượng thi đấu hạng 50 kg nữ.