Đoàn VN tham dự SEA Games với trang phục mới

Trang phục truyền thống của đoàn thể thao VN trước đây. (Ảnh: Internet)

Tại lễ khai mạc SEA Games 26, đoàn thể thao Việt Nam sẽ diễu hành với bộ trang phục hoàn toàn khác so với bộ trang phục veston xanh quần trắng truyền thống khi tham dự các kỳ SEA Games trước đây.



Ở SEA Games 26, trang phục dùng cho các thành viên của đoàn thể thao Việt Nam là áo Jacket màu xám với lá cờ Tổ quốc và 5 vòng tròn Olympic được thêu trên ngực áo cùng với quần kaki màu cà phê sữa.



Toàn bộ, giá trị cho trang phục trình diễn của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 26 là trên 2,7 tỷ đồng. Trong đó, Công ty May thêu An Phước tài trợ trên 2,2 tỷ đồng.



Ngoài việc tài trợ trang phục cho Đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 26, Công ty May thêu An Phước còn nhận tài trợ trang phục cho Đoàn Thể thao Khuyết tật Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 6, diễn ra tại Indonesia vào tháng 12/2011./.

Theo Hải Âu (TTXVN/Vietnam+)