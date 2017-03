Vào một buổi chiều, người ta khiêng cha tôi từ sân banh về, hàng xóm chạy đến cửa nhà tôi:

- Anh Hai bị chơi xấu, gãy giò!

Sau này có chút hiểu biết, tôi nghe cha tôi và nhiều người khác kể, làng tôi - làng Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang có một đội banh. Tôi từng đi từ Nam chí Bắc, tôi chưa gặp một chợ làng nào sầm uất như chợ làng tôi. Chợ có bến xe đò đi Sài Gòn, có bến xe ngựa, vó ngựa lọc cọc trên các ngả đường - dưới bến tàu có tàu đi Sài Gòn, lên Nam Vang. Tàu cập bến, trả khách, rước khách, thúc giục. Là một làng quê nhưng vẫn có một đội banh, một sân banh, đội banh chân giày chớ không phải đội banh chân đất như những làng khác. Ông bầu của đội banh làng Mỹ Luông là ông Cò người Pháp - cha tôi là thủ quân. Sát bên làng tôi là làng Long Điền. Hai làng nằm bên bờ sông Tiền cùng con đường rải đá về chợ huyện - làng Long Điền cũng có một đội banh chân giày - hai đội ngang tài ngang sức, luôn luôn “so cựa” với nhau. Dân làng ai cũng bênh đội banh của mình. Một hôm, ông Châu Văn Liêm, nhà cách mạng lão thành, ông là người xây dựng chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh An Giang tại huyện Chợ Mới, ông là thầy giáo trường sơ học của làng Long Điền, ông đến nhà thăm cha tôi. Cha tôi kể, ông là ông thầy rất giản dị, áo quần là vải sợi của Ba Tri, không mặc vải ngoại như các ông thầy khác. Ngày nay, làng tôi có trường mang tên Châu Văn Liêm, TP.HCM có đường Châu Văn Liêm thuộc quận 5.

Thầy Châu Văn Liêm nói với cha tôi:

- Này anh Hai, theo tôi, hai đội banh Mỹ Luông và Long Điền nhập lại làm một lấy tên là đội banh Mỹ Long, dân hai làng sẽ không hiềm khích mà gần nhau hơn, không nên để thằng cò Tây sách động gây chia rẽ dân mình. Đi đá ở đâu mình phải nhắc nhở bà con, mình là người Việt Nam, phải yêu nước Việt Nam. Không vì một trận banh mà xích mích.

- Thưa thầy, đội Long Điền họ có chịu không?

- Tôi nói rồi, họ chịu hết rồi, vui lắm, nếu đội Mỹ Luông chịu, họ bầu anh làm thủ quân.

Cha tôi là chủ lò thợ bạc, có xe hơi đi chơi, không ai gọi tên cha tôi mà cứ gọi là Hai thợ bạc, mặc dù ở chợ có đến sáu, bảy lò. Là người có tiếng, khi cha tôi nói lại lời của thầy Châu Văn Liêm, cả đội vỗ tay rần rần. Hai đội nhập lại, mở tiệc mừng. Sau này tôi được biết trong số các cầu thủ có người là đảng viên.

Cái làng của tôi mê đá banh đến lạ.

Mỗi lần nghe Sài Gòn có trận banh hay, dân làng thuê xe đò, xe Ưng Ký lên Sài Gòn. Xe chạy qua Sa Đéc, qua bắc Mỹ Thuận, 160 km mới tới Sài Gòn. Xem trận banh xong lại xem cải lương, vãn tuồng mới về.

Năm 1946, tôi đi Vệ Quốc Đoàn làm giao liên rồi về chiến trường U Minh, đi biền biệt cho đến 30-4-1975 tôi mới về làng. Tôi gặp lại cha tôi và chú Sáu Dình, hai cầu thủ một thời, tuổi gần 80 vẫn sôi nổi chuyện đá banh. Nghe hai cựu cầu thủ nói chuyện, bật nhớ, một buổi chiều cũng cách mấy mươi năm (1944), người ta lại cõng anh tôi về nhà, tôi và cha tôi trên thảo bạc của sàn, khi người ta đưa anh tôi lên cầu thang, cha tôi hỏi:

- Sao vậy?

- Ảnh bị gãy tay!

Khi anh tôi ngồi vào ghế, cha tôi hỏi:

- Sao vậy?

- Con chụp trái banh đá phạt của chú Sáu Dình, trái banh căng sát góc, con lao ra không chụp mà đỡ, tay bị gãy.

Cha tôi lại hỏi:

- Có vô không?

- Dạ không.

- Gãy tay mà cứu thua, cũng được thôi. Cha tôi cười.

Rồi thời thế thế nào mà năm 1976, anh tôi về làng, làm trưởng công an xã (anh là cán bộ công an của sở công an từ năm 1946). Bây giờ thằng con út của anh đứng làm thủ môn cho đội trường tiểu học của làng.

Đội bóng của làng tôi dám mời đội Cảng Sài Gòn thách đấu - trước trận đá, đại diện đội banh làng nói với đội Cảng:

- Các anh ăn tụi tôi hai trái thôi, nếu lỡ ăn ba trái thì phải cho tụi tôi gỡ lại một. Nếu ăn hơn hai trái thì tụi tôi xịt lốp xe, không đường về. Lần đầu tiên tôi gặp một cầu thủ lừng danh - anh Tam Lang.

Sau trận đấu, hai đội banh mở tiệc trên ngôi nhà sàn bên bờ sông dưới ánh sáng đèn măng xông trong tiếng đờn ca tài tử, chơi cho tới khuya. Đường về, trên xe đội Cảng Sài Gòn, xe nào cũng có vài bao gạo.

Vui vậy!

NGUYỄN QUANG SÁNG