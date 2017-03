Đội Brazil có mặt tại Hà Nội

Ngay sau khi xuất hiện, các cầu thủ Brazil đi thẳng ra xe để về khách sạn Sheraton, chỉ dành cho người hâm mộ những nụ cười rất tươi và những cái vẫy tay.

Hàng chục nhân viên bảo vệ do LĐBĐVN thuê riêng đã cố gắng đi thành hai hàng để ngăn cách các cổ động viên hò hét dữ dội, tạo ra một đường dẫn các cầu thủ Brazil tới thẳng đoàn xe đón sẵn ở ngoài cửa. Đội di chuyển về khách san trong sự hộ tống của các xe cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động. Đa số các fan chỉ kịp giơ điện thoại để chụp hình những cầu thủ mà họ yêu mến trong vài phút. Không một cầu thủ nào dừng lại chụp ảnh kỷ niệm với người hâm mộ, cũng như dành cho báo chí một lời phát biểu. Chỉ có Pato (Milan) tâm sự với một thành viên của VFF: "Việt Nam các bạn chào đón chúng tôi cuồng nhiệt hơn hẳn so với không khí tại sân bay bên Singapore".

Mỗi cầu thủ Brazil có hai nhân viên bảo vệ đi kèm hai bên dẫn ra xe, nhưng tình trạng an ninh vẫn hỗn loạn. Nhiều người hâm mộ đã lăn xả về phía các thần tượng, xô ngã cả vệ sĩ. Có một fan may mắn sờ được vào tóc Ronaldinho thì bị mất điện thoại. Anh phát biểu: "Cầu thủ tôi chờ đón hôm nay là Anderson, nhưng chạm được vào Ronaldinho cũng tốt rồi, dù bị mất điện thoại". Trong cảnh xô đẩy, nhiều phóng viên cũng bị móc mất điện thoại khi mải chụp ảnh và tiếp cận cầu thủ.

Từ khoảng 16h (trước khi chuyến bay chở đội Brazil hạ cánh hơn hai tiếng), sảnh chờ của sân bay Nội Bài đã có khoảng 500 cổ động viên hò hét ầm vang, đa số là fan của MU đợi sự xuất hiện của Anderson. Đến tầm 18h, số cổ động viên lên tới 1.000, trong đó đông nhất vẫn là của MU (chừng hơn 300), ngoài ra là fan của Milan, Barca và người hâm mộ chung của đội Brazil.

Họ mang cờ, trang phục của MU, Milan, Barca và đội tuyển Brazil, cùng rất nhiều băng rôn để chào đón các ngôi sao (với các khẩu hiệu như Brazil là số một, Tôi yêu Brazil, Yêu MU và Anderson...). Đón đội Brazil tại sân bay còn có một số quan chức VFF, đại diện sứ quán Brazil, hàng chục phóng viên trong nước và quốc tế (AP, Reuters, ESPN....).

32 thành viên đội Brazil sẽ trú tại toàn bộ tầng 10 khách sạn Sheraton và nhất cử nhất động của họ đều được chăm sóc, bảo vệ. Trong suốt thời gian tại Hà Nội, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho Brazil sẽ do một đại đội cảnh sát đặc nhiệm Hà Nội chuyên trách.

Thầy trò HLV Carlos Dunga sẽ có hai buổi tập tại Mỹ Đình vào buổi chiều ngày 30 và 31/7. Chưa biết HLV Dunga có chấp nhận tập mở cho cổ động viên theo dõi hay không, nhưng đại diện của họ cũng để ngỏ khả năng cho VFF khai thác buổi tập mở (nếu đội Brazil đồng ý). VFF đã chính thức gửi lời đề nghị bán vé theo dõi buổi tập của Brazil. Theo đó, sẽ có 15.000 vé được bán ra với các mệnh giá từ 30.000 đến 50.000 đồng.

Trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Olympic Brazil diễn ra vào 20h ngày 1/8, trên sân Mỹ Đình.

Ngoài khoản phí ra sân và di chuyển (300.000 euro), phía Liên đoàn bóng đá Việt Nam còn phải đáp ứng các điều kiện khác mà đội Brazil yêu cầu: ăn ở tại khách sạn năm sao (Sheraton), 3 chiếc xe ôtô: một xe bus 50 chỗ chở cầu thủ, một xe mini bus chở đội ngũ nhân viên kỹ thuật và một xe limousine. Tổng số tiền mà VFF phải chi cho thương vụ cỡ bự này đã được dự trù với con số khoảng 9,5 tỷ đồng.

VFF hy vọng có thể thu về chừng 13 tỷ đồng từ trận đấu giao hữu sắp tới (đã bán hết vé với các mức từ 200.000 đến 700.000 đồng; và tiền quảng cáo). Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ từng nhấn mạnh rằng chỉ cần bán được 80% số vé (sân Mỹ Đình có sức chứa hơn 40.000), Liên đoàn hoà vốn. Bên cạnh đó, VFF sẽ bán vé vào sân Mỹ Đình xem buổi tập của Brazil (nếu được đội bạn chấp nhận).

Sau khi đá trận giao hữu, thầy trò Carlos Dunga sẽ bay thẳng tới Bắc Kinh dự Olympic.

Danh sách 18 cầu thủ đội Olympic Brazil tới Bắc Kinh Thủ môn: Diego Alves (Almeria), Renan (Internacional). Hậu vệ: Ilsinho (Shakhtar Donetsk), Rafinha (Shalke), Marcelo (Real Madrid), Alex Silva (Sao Paulo), Breno (Bayern Munich), Thiago Silva (Fluminense). Tiền vệ: Anderson (Manchester United), Diego (Werder Bremen); Hernanes (Sao Paulo), Lucas (Liverpool), Ronaldinho (Milan), Thiago Neves (Fluminense), Ramires (Cruzeiro) Tiền đạo: Alexandre Pato (AC Milan), Jo (Manchester City), Rafael Sobis (Real Betis).