Đội dự tuyển Việt Nam: Thiếu chân sút giỏi

Chân sút Việt Thắng chỉ một ngày sau khi nộp gần 500 triệu đồng tiền phạt cho Thanh Hóa (bỏ hai trận đấu cuối mùa giải) đã được triệu tập lên đội tuyển quốc gia. Dù còn nhiều cầu thủ chấn thương chưa kiểm tra mức độ, HLV Phan Thanh Hùng vẫn khẳng định 24 tuyển thủ lần này đều có phong độ tốt và chơi ổn định ở V-League.

Nhìn vào danh sách đội tuyển, có thể thấy ông Hùng ưu tiên nhiều nhất ở tuyến tiền vệ (10 cầu thủ) và sàng lọc, thay đổi hàng thủ nhiều nhất (thay năm hậu vệ so với đợt tập trung hồi tháng 6). Trong khi đó, tuyến tiền đạo chỉ có ba gồm Công Vinh, Quang Hải và Việt Thắng.

HLV Phan Thanh Hùng thừa nhận ông ái ngại nhất ở hàng thủ khi vắng nhiều trụ cột do chấn thương và lo lắng tuyến trên không có chân sút giỏi. Thực tế ở mùa giải vừa qua, Công Vinh của đội Hà Nội có hiệu suất ghi bàn cao so với đồng nghiệp nội (11 bàn thắng, chỉ kém Văn Quyết một bàn) nhưng ông Hùng vẫn nhận định anh đang sa sút phong độ. Tiền đạo Quang Hải từ khi khoác áo NaviBank SG rất hiếm hoi đá nổi bật, do ảnh hưởng của chấn thương và thường bị đặt đá trái sở trường nên chỉ có bốn bàn. Chân sút Việt Thắng ghi vỏn vẹn hai bàn, một phần vì nửa mùa giải không có suất ra sân hoặc rất ít khi còn khoác áo B. Bình Dương.

HLV Phan Thanh Hùng khó xử khi học trò có hành vi xấu nhiều khả năng bị loại khỏi tuyển. Ảnh: XUÂN HUY

HLV Phan Thanh Hùng chỉ ra nguyên nhân lớn nhất khiến phong độ và hiệu suất ghi bàn của các tiền đạo yếu kém bởi không thể cạnh tranh nổi với ngoại binh. Thực chất điều này chỉ đúng một phần với Quang Hải vì chỉ được chơi tiền vệ biên, còn Công Vinh, Việt Thắng vẫn là chọn lựa chính trên hàng công ở CLB của họ. Chẳng hạn Văn Quyết luôn đá dạt biên hỗ trợ cho Gonzalo nhưng bản năng sát thủ và sự sắc sảo đã giúp anh dẫn đầu giải vua phá lưới nội. Chỉ có một chút tiếc nuối cho các chân sút như Tăng Tuấn (tám bàn), Quốc Phương, Danh Ngọc (sáu bàn) hay Đình Tùng (năm bàn) vì nhiều lý do khác nhau đã không có cơ hội thử vận may trên tuyển.

Một điều cơ bản khác của HLV Phan Thanh Hùng khi gọi nhiều tiền vệ chính là ông đã xác định cho mình một lối chơi bóng ngắn, phối hợp nhanh, dựa vào sự năng động của tuyến giữa. Rất nhiều lần trao đổi với chúng tôi, ông Hùng tỏ ra rất thích thú với kiểu chơi bóng không cần tiền đạo đích thực như của Tây Ban Nha vô địch Euro.

Sẽ còn rất nhiều bàn cãi quanh cái danh sách khan hiếm tiền đạo giỏi và đấy là một thách thức lớn cho lần đầu tiên thầy nội Phan Thanh Hùng nắm quyền dẫn dắt đội tuyển quốc gia ở đấu trường Đông Nam Á.

Thầy mệt mỏi khi trò bị phản ứng HLV Phan Thanh Hùng đang đau đầu khi tiếp nhận rất nhiều thông tin không vui về học trò của ông ở Hà Nội T&T, đặc biệt là các cầu thủ có suất đội tuyển đang bị cân nhắc sẽ không gọi triệu tập. Ông Hùng cho biết sẽ trừng trị và uốn nắn các học trò của ông sau những cảnh báo của nhiều giới nhưng vẫn mong muốn dư luận cho họ cơ hội sửa sai.

ĐĂNG HUY - THANH THANH