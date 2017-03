Đội mô tô bị giữ xe trên đường di chuyển đến điểm thi đấu

Được biết lực lượng mô tô tham gia công tác hộ tống cho giải hơn 50 chiếc do Hội Mô tô An Giang “chủ xị”, kết hợp với nhiều mô tô khác của các tỉnh, thành và các quận 2, 5 của TP.HCM cùng tác chiến. Khi đoàn mô tô di chuyển đến địa phận Xuân Lộc, Đồng Nai thì bị công an chặn lại kiểm tra giấy tờ.

Trao đổi với cúng tôi, Phó BTC giải - ông Âu Xuân Đôn cho biết không có vấn đề gì xảy ra vì mọi việc đã được giải quyết xong. Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, trong số 25 chiếc mô tô bị công an giao thông Đồng Nai giữ phần lớn đều chạy quá tốc độ và lấn tuyến. Thậm chí một số tài xế không có bằng lái cũng như giấy tờ chứng minh nguồn gốc xe mình sử dụng. Nhờ sự can thiệp của BTC giải, 20 chiếc mô tô đã tiếp tục thẳng tiến ra Phan Thiết, năm chiếc bị giữ lại do không chứng minh được nguồn gốc, lai lịch của xe.

Là người nhiều kinh nghiệm trong công tác hộ tống đoàn, Chủ tịch Hội Mô tô TP.HCM - ông Ngô Quang Vinh cho biết: “Theo tôi được biết, Công an tỉnh Đồng Nai đã làm đúng luật do công lệnh chưa đến được các địa phương nơi đoàn đua đi qua. Tuy nhiên, dù có công lệnh, đoàn mô tô cũng phải di chuyển theo lớp lang trật tự, nhất là không được sử dụng còi hụ mở đường và tuân thủ Luật Giao thông đường bộ”.

Trở lại với diễn biến cuộc đua, giải khai mạc lúc 8 giờ 30 sáng nay. 11 đội đua trong nước và ba đội quốc tế Nhật, Hàn Quốc và Malaysia sẽ bước vào chặng 1 đua 31,5 km vòng quanh TP Phan Thiết. Chặng đua được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV9, VCTV3, HTV Thể thao, An Giang, Tiền Giang, Bình Thuận, VTV Cần Thơ.

MINH QUANG