Đội nam An Giang rút lui khỏi giải vô địch xe đạp toàn quốc

Việc đoàn An Giang rút lui không tham dự sáu nội dung nam khiến cuộc đua đến ngôi nhất toàn đoàn trở thành thế độc tôn của Đồng Tháp - đội đua sở hữu những tay đua khét tiếng ở các cự ly nam lẫn nữ.

Trao đổi với chúng tôi chiều qua, HLV trưởng An Giang Ngô Quốc Tiến cho biết: “Hiện nay lực lượng nam của An Giang quá mỏng do hai VĐV đã xin nghỉ thi đấu. Bên cạnh đó, tay đua chủ lực Trịnh Phát Đạt chấn thương, hơn một tháng nay không tập luyện nên chúng tôi quyết định không tham dự các nội dung nam. Thay vào đó, An Giang dồn sức tranh chấp sáu bộ huy chương nữ. Với các tay đua Thùy Trang, Cẩm Miền, Mỹ Ly, Thúy Liễu và Cẩm Tú, An Giang đặt mục tiêu giành hai HCV nữ”.

Giải diễn ra từ ngày 2 đến 6-10 tại thành phố Vũng Tàu. 90 tay đua sẽ tranh tài 12 nội dung đua đường trường.

Với ưu thế 10 năm liền không có đối thủ nội dung cá nhân tính giờ lại gặp các tay đua nam An Giang không dự, tuyển thủ quốc gia Mai Công Hiếu (Đồng Tháp) gần như không có đối thủ.

Ngoài ra, cùng với phong độ của “vua nước rút” Đỗ Tuấn Anh, Đồng Tháp hứa hẹn sẽ có thêm chiếc HCV thứ hai.

Cạnh tranh nội dung nước rút với Tuấn Anh còn có các tay đua Mai Nguyễn Hưng, Lê Văn Duẩn (TP.HCM), Trần Văn Quyền (Quân khu 7).

Ở các nội dung nữ, tuyển thủ Phan Thị Thùy Trang (An Giang) trở thành ứng viên sáng giá nhất cho các danh hiệu vô địch khi các đối thủ Võ Thị Phương Phi (Bình Dương), Nguyễn Thị Hoàng Oanh (TP.HCM) đang có dấu hiệu đi xuống trong thời gian gần đây. Ngoài ra, Đồng Tháp cũng rất mạnh ở các nội dung nữ.

Thế nên dù chưa đua nhưng gần như Đồng Tháp chắc chắn sẽ bảo vệ thành công ngôi nhất đoàn.