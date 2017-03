Dời ngày đấu, không dời mục tiêu

Trận SG. Xuân Thanh - An Giang đổi lịch thi đấu ngày 17-2 sang 17 giờ ngày 20-2 theo đề nghị của chủ nhà. Nguyên do SG. Xuân Thành sau trận tứ kết Cúp Quốc gia với SL. Nghệ An tại Vinh không có vé máy bay về kịp.

HLV Nhan Thiện Nhân nhận xét về đối thủ SG. Xuân Thành: “Đó là ứng viên xuất thăng hạng lớn nhất với dàn nội, ngoại binh chất lượng cao. Đá với SG. Xuân Thành, An Giang không bị áp lực vì chẳng có gì để mất cả. Với chúng tôi chia điểm đã là thành công. An Giang mùa này chắp vá và đến giải lại lo cầu thủ đặc biệt là ngoại binh. Chúng tôi xác định khó khăn phải gồng mình đá dù mục tiêu chỉ là trụ hạng”. Trong khi đó lãnh đạo đội SG. Xuân Thành xác định phải lấy trọn 3 điểm trên sân nhà Thống Nhất bởi từ lực lương, mục tiêu đến sự đầu tư đều lớn hơn đội An Giang rất nhiều. PH.THỌ