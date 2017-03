. Tứ kết Cúp Quốc gia, nếu thua K. Khánh Hòa ở tứ kết ông sẽ rút lui?

+ Điều đó gần như là dĩ nhiên, đã thua hai trận ở V-League khiến áp lực đè lên vai tôi rất lớn. Đội thua, tôi là người có lỗi lớn nhất và dù bầu Đức vẫn động viên tôi nhưng tôi là người có lòng tự trọng. Tôi tự cảm thấy không hài lòng với chính mình và điều đấy lên án tôi nhiều hơn là việc bị những người thuê mình thất vọng.

. Có ý kiến nói rằng K. Khánh Hòa tự thua hơn là đội bóng của ông thắng?

+ Tôi không nghĩ vậy! Họ đã vào đến tứ kết thì không có lý do gì họ buông. Họ đá hết mình đấy chứ nhưng thua chúng tôi vì tận dụng tình huống kém hơn. Cũng có thể nói họ kém may mắn hơn chúng tôi.

. May mắn?

+ Đúng là trận này chúng tôi may mắn. Từ hồi còn là cầu thủ tôi không có thói quen nhận xét lấy được cho mình hay cho đội bóng của mình.

HLV Dusit lo lắng khi HA. Gia Lai vẫn chưa vào guồng. Ảnh: Xuân Huy

. Anh đang sở hữu trong tay ba tiền đạo ngoại đắt giá gồm Evaldo, Ejike và Wanga nhưng cả ba cầu thủ này đều gây thất vọng không xứng với đồng tiền bát gạo?

+ Không hẳn như thế đâu. Tôi tin rằng cả ba tiền đạo ngoại này cần có thời gian nhiều hơn để hòa hợp lối chơi với nhau. Hơn nữa họ cần thời gian nhiều hơn để quan sát và thích nghi toàn bộ các đội V-League. Tôi vẫn luôn đặt lòng kiên nhẫn vào các tiền đạo này. Wanga không ghi bàn trong trận thắng K. Khánh Hòa nhưng anh ấy chơi tốt. Riêng Evaldo thì cơ hội và may mắn vẫn chưa đến.

. Năm ngoái HA. Gia Lai kỳ vọng rất lớn trong trận chung kết Cúp Quốc gia nhưng đã thua. Năm nay gặp lại họ ở bán kết, thầy trò ông có đòi được món nợ cũ không?

+ SL. Nghệ An luôn là đối thủ rất mạnh. Họ có những cá nhân rất xuất sắc từ cầu thủ ngoại cho đến cầu thủ nội. Lối chơi bóng rất quyết liệt của họ cũng là điều đáng nói. Bất kỳ đội nào gặp họ cũng khó khăn. Tôi nghĩ khả năng chiến thắng của hai đội là 50-50. Năm ngoái SL. Nghệ An có thêm may mắn, còn năm nay tôi nghĩ phần may mắn ấy sẽ thuộc về chúng tôi.

. Còn kế hoạch trỗi dậy ở V-League sau hai trận ra quân đều thất bại?

+ Hai trận thua hai đối thủ mạnh chưa phải là vấn đề lớn. Hai trận thua đó rất bổ ích để giúp chúng tôi nhìn rõ hơn về mình, về đối thủ. Chúng tôi vẫn hết mình và cố đi vào quỹ đạo thật nhanh.

. Xin cảm ơn ông.

TẤN PHƯỚC thực hiện