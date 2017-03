Đời thường của tiền đạo Lê Công Vinh: “Lúc ấy tôi điên thật...”

Tai nạn, túng quẫn và phút nông nổi làm liều của bố “... Ngày còn bé, chị em chúng tôi chủ yếu được bố chăm sóc, do mẹ tôi thường xuyên vắng nhà. Vì thế chúng tôi chịu ảnh hưởng từ bố rất nhiều. Ký ức của tôi còn in đậm về tai nạn mà bố phải gánh chịu. Trong một lần đi trên đường, bố đã bị một chiếc xe khách đụng phải, làm gãy một chân với cái xương bánh chè gần như vỡ vụn. Công ty xe khách khi ấy không bồi thường một đồng nào cho ông cả. Tiền thuốc thang chạy chữa chân cho ông khiến gia đình tôi khánh kiệt nhưng cũng may ông qua khỏi dù phải mang chiếc đinh inox trong xương. Trước hoàn cảnh gia đình như thế, bố tôi đã đặt số mệnh của mình vào một quyết định kinh khủng là bán thuốc phiện. Ông tính chỉ làm một lần, đúng một lần thôi để có tiền cho các con đỡ khổ. Chuyến đi “buôn” để “cứu khổ” cho gia đình lần ấy, bố tôi bị bắt. Tòa xử 12 năm tù nhưng bố tôi chịu án tám năm thì được ân xá và trả quyền công dân. Tám năm ấy mỗi lần tôi bưng nồi cơm lên là mỗi lần tôi khóc và ước rằng giá như bữa nào bố cũng được một miếng thịt thì chắc bố sẽ vui lắm... Sau này bố vẫn khuyên tôi với câu nói mà tôi không thể nào quên: “Đời bố đã nhiều bất hạnh, con hãy đứng thẳng mà sống, hãy mang lại niềm tự hào cho những người xung quanh. Chỉ có điều ấy mới khiến bố không hối tiếc”...