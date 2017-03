Đội tuyển U-23 Việt Nam: Ông Miura nóng lạnh

Chỉ còn đúng hai tuần là thầy trò Miura vào sân chơi lớn U-23 châu Á, thế nhưng quá nhiều biến cố ập đến khiến ông trở tay không kịp. Sau khi Xuân Trường bị đau không thể theo đội vào TP.HCM, mỗi ngày trôi đi ông Miura lại thêm lo lắng cho những ca chấn thương còn lại.

Các bác sĩ đội tuyển hôm qua đã thông báo trung vệ Hoàng Lâm và tiền vệ trái Hồng Duy bị chấn thương không kịp hồi phục đi cùng đồng đội. Mỗi buổi tập dài hai giờ đồng hồ, ông Miura chắc hẳn không khỏi xót xa cho năm cầu thủ vì vết thương hành hạ phải đi bộ lững thững bên rìa sân.

Vẫn là các bài tập như đối với đội Olympic và tuyển quốc gia hồi năm ngoái nhưng lần này, ông Miura không gặp may khi có đến 1/3 quân số dính chấn thương và đi khập khiễng. Nó làm công thức xoay rubik của HLV Miura trục trặc mà trên sân tập người ta nhiều lần thấy ông thầy Nhật cáu kỉnh vì học trò chơi bóng chưa đồng màu đồng chất.

Học trò HLV Miura tập luyện gấp rút trong nỗi lo chấn thương. Ảnh: XUÂN HUY

Ông Miura chỉ còn một trận giao hữu với U-23 Uzbekistan (ngày 14-3) trên sân Thống Nhất để gút danh sách mà nghiệt nỗi chấn thương đã cướp đi của ông còn hơn số phải loại.

Càng mệt hơn cho HLV Miura vì lúc này ông rất cần một lực lượng ổn định để cho ra một bộ khung hoàn chỉnh, sau hai trận giao hữu với Hà Nội T&T và U-23 Indonesia ông chỉ đơn thuần thử nghiệm các vị trí. Trong lúc đội tuyển U-23 Việt Nam vừa trải qua chu kỳ tập nặng để bắt đầu vào chỉnh sửa các miếng đánh chiến thuật thì ông Miura lại không có đủ người.

Khi ông muốn có cặp tiền vệ trẻ trung của HA Gia Lai có sẵn độ nhuần nhuyễn thì không may Xuân Trường chấn thương để lại sự hụt hẫng lớn cho Tuấn Anh. Và khi ông tạm thời an tâm về hàng thủ chơi an toàn, biết hỗ trợ tấn công sắc sảo thì bỗng dưng trung vệ hay nhất Quế Ngọc Hải lăn ra đau cơ đùi.

Trong khi đó Công Phượng ở tuyến trên khi không còn khoác áo U-19 đá chung với đồng đội của “lò” HA Gia Lai - Arsenal JMG đã không còn “bén” và thậm chí gặp nhiều khó khăn để thích nghi cùng người đá cặp.

Trận đấu với U-23 Indonesia, ông Miura đã cho thấy sự bực dọc của mình sau những tình huống đá sai địa chỉ và phối hợp kém ở hàng công khiến ông càng nóng lòng, gào thét nhiều hơn trong các buổi tập.

Tình cảnh của ông Miura bây giờ nhìn đâu cũng thấy khiếm khuyết và quỹ thời gian hai tuần thực sự là một bài toán khó cho ông hàn gắn những miếng ghép rời rạc.

Sau trận đấu với U-23 Uzbekistan, thầy trò ông Miura tìm kiếm sự tĩnh lặng hơn ở Bình Dương cho đến trận giao hữu cuối cùng trên sân U-23 Thái Lan (ngày 22-3) rồi bay thẳng sang Malaysia đá trận vòng loại đầu tiên với chủ nhà U-23 Malaysia.