Đội tuyển VN: Ba tuyến bị xé lẻ

Sinh viên Hàn Quốc (SVHQ) hoàn toàn lột xác so với trận thua Singapore hai ngày trước. Trong buổi họp báo, HLV Lê Huỳnh Đức thừa nhận SVHQ chơi quyết tâm hơn, tinh thần cao hơn và chạy nhiều hơn. Đúng là chính nhờ những cái hơn ấy mà SVHQ khiến các cầu thủ Việt Nam gục ngã hai lần với hai bàn thắng ở cuối hai hiệp đều do công của Kim Byong Oh (cầu thủ sau đó được bầu chọn xuất sắc nhất trận).

Ngay sau tiếng còi khai cuộc vang lên, các cầu thủ SVHQ đã tổ chức bắt người rất sát trên toàn sân gây khó khăn cho các tuyển Việt Nam. Bất ngờ với lối chơi áp sát ấy nên tuyển Việt Nam không thể triển khai thế trận như đã từng thực hiện trong trận thắng Turkmenistan.

Điển hình là khu giữa sân Minh Phương và Minh Châu không thể cầm nhịp được trận đấu.

Thành công của SVHQ là xé lẻ được ba tuyến của tuyển Việt Nam.

Không có phương án đối phó và cũng không đấu sức nổi với các cầu thủ Hàn Quốc, chủ nhà Việt Nam dù lớn tuổi hơn và kinh nghiệm hơn nhưng liên tục ở trạng thái đối phó.

Hôm qua, SVHQ rất giỏi trong việc phá lối chơi của tuyển Việt Nam, rồi nhân cơ hội những phút cuối của mỗi hiệp họ gây áp lực trở lại khi đội tuyển Việt Nam xuống sức...

Kết quả là chủ nhà bị thủng bàn vào phút 45 và 90.

Qua trận thua này, tuyển Việt Nam vỡ ra nhiều điều trong cách chơi của mình trước những đội bóng hơn về thể lực và chịu khó chơi áp sát trên toàn sân.

Tiếc cho tuyển Việt Nam khi Quang Hải bị tuột huyết áp nên không đảm bảo sức khỏe để thi đấu nhưng bù lại có hai cầu thủ U-23 tăng cường là Thành Lương và Phan Thanh Hưng đã thi đấu rất xuất sắc và năng nổ.

Lương phụ trách tiền vệ cánh phải và vẫn những pha đột phá với cái chân trái rất nét, còn Phan Thanh Hưng thay cho Minh Phương đã để lại những quả sút xa uy lực. Song chừng ấy nơi vài cá nhân không đủ để tuyển Việt Nam có bàn thắng.

Trận đấu trước đó, Turkmenistan “xìu” đến lạ thường trước một Singapore kỷ luật hơn. Kết quả là đương kim vô địch nhận thất bại thứ hai với tỷ số nặng nề 2-4.

Giải còn hai trận đấu cuối vào ngày thứ Bảy (24-10) giữa SVHQ - Turkmenistan (14 giờ) và Việt Nam - Singapore (16 giờ 15).