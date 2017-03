Đội tuyển với cuộc sống không Quế Ngọc Hải

Đây là hai gương mặt trẻ nằm trong số cầu thủ dự phòng mà HLV Hữu Thắng lên danh sách từ trước. Duy có điều sự tăng cường này vẫn là bất đắc dĩ của ban huấn luyện đội tuyển, bởi Quang Huy mùa rồi chơi dự bị nhiều trong màu áo Hải Phòng, còn Tiến Dũng không có nhiều cơ hội cọ xát ở đội hạng nhất Viettel.

Tuy nhiên, vị trí trung vệ của đội tuyển Việt Nam hiện tại vừa yếu vừa thiếu nên việc bổ sung hai cầu thủ trẻ sẽ tạo sự cạnh tranh mới và biết đâu họ sẽ làm quên đi Quế Ngọc Hải.



Quế Ngọc Hải (15) đang vật lộn với chấn thương và khả năng tham dự vòng chung kết AFF Cup 2016 còn bỏ ngỏ.

Thực tế sau trận giao hữu thứ hai hòa 2-2 trên sân khách Indonesia, giới hâm mộ càng thêm nhớ Quế Ngọc Hải. Trung vệ này không may bị chấn thương cổ chân ở trận thắng CHDCND Triều Tiên 5-2 và các bác sĩ dự báo khoảng một tháng sau mới có thể tập luyện.



Bốn bàn thua dễ sau hai trận đấu càng khiến HLV Hữu Thắng lo lắng cho sự chênh vênh của hàng thủ dù chỉ vắng duy nhất chốt chặn của SL Nghệ An. Dễ thấy ông đã rất băn khoăn khi không dám thay trung vệ Đình Luật trong suốt 180 phút ở hai trận giao hữu, dù xoay tua rất nhiều vị trí trên hàng công.



Đình Luật, 33 tuổi, chơi không hề tồi trong cả hai trận đấu nhưng bên cạnh trung vệ của B. Bình Dương này thiếu đi sự bổ trợ an toàn, kiểu của… Quế Ngọc Hải. Có thể thấy sự cần thiết của cầu thủ này trong cách chọn lối chơi an toàn ở phần sân nhà mà HLV Hữu Thắng dày công gầy dựng, giúp cho các chân sút tuyến trên an tâm đi tìm bàn thắng hơn. Cho nên ông mới từng phá lệ tìm cách giảm án treo giò cho Quế Ngọc Hải trở lại ở hai trận thủ tục World Cup trước đây.



Bùi Tiến Dũng hẹn ngày 14-10 mới lên tuyển quốc gia sau mùa giải hạng nhất đứng nhì cùng Viettel và thua Long An ở trận play off.

Bị Indonesia gỡ hòa sau hai lần dẫn trước, HLV Hữu Thắng cho biết mình nể phục nhất ý chí chiến đấu của các học trò ông Riedl. Dù không nói ra nhưng có thể thấy ông Thắng lo cho hàng thủ sơ suất từ khâu chỉ huy hàng phòng ngự để phải trả giá rất nhanh trong cả hai bàn thua.



Bên cạnh đó, khả năng đánh chặn từ tuyến hai của đội tuyển Việt Nam cũng hạn chế vì duy nhất có Hoàng Thịnh mới hồi phục chấn thương phải đá trọn 180 phút trong ba ngày. Giải pháp số hai là Huy Hùng cho một suất tiền vệ phòng ngự thì còn hồi hộp sợ cầu thủ của QNK Quảng Ninh chưa đủ sức khỏe sau chấn thương. Đây cũng là vị trí phù hợp với Quế Ngọc Hải mà anh từng chơi cả trong màu áo SL Nghệ An lẫn đội tuyển quốc gia.

Trung vệ của SL Nghệ An cho biết anh sẽ nỗ lực rút ngắn thời gian hồi phục để trở lại đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2016. Nếu đúng thế thì Quế Ngọc Hải chỉ còn nửa tháng để lấy lại phong độ vốn có.