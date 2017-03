Donadoni tiếc rẻ chấn thương Luca Toni

HLV Roberto Donadoni buộc lòng phải chọn Vinenzo Iaquinta để thay thế vị trí của Luca Toni trong trận đấu trên sân Ucraina sắp tới. Trận đấu mà Italia buộc phải thắng để đảm bảo cơ hội ganh đua với Scotland.

Italia đang đứng ở vị thế rất chông chênh khi kém đối thủ cạnh tranh Scotland 1 điểm sau lượt trận hôm thứ Bảy. Họ cần một kết quả tốt hơn so với Scotland vào thứ Tư tới để có được ưu thế khi kéo quân đến sân Scotland chơi trận quyết định ngày 17-1. Cụ thể là nếu Scotland thua Pháp thì Italia có quyền hài lòng với 1 điểm ở Ucraina, còn nếu Scotland tìm thấy kết quả hòa thì Italia bắt buộc phải thắng. Trong trường hợp Italia và Scotland bằng điểm nhau thì đội quân của Donadoni chỉ cần 1 kết quả hòa trên sân Hampden Park là đủ bởi họ vượt hơn đối thủ trong đối đầu trực tiếp (lượt đi Italia thắng 2-0).

Tuy nhiên, nhiệm vụ “giành một kết quả tốt hơn Scotland” vào thứ Tư tới không hề đơn giản khi tuyến tấn công tỏ ra mờ nhạt trong trận hòa Pháp. Sau trận đấu, Donadoni vẫn trấn an: “Giành một điểm trước Pháp là một kết quả tốt. Nếu giải vô địch Pháp đã trải qua 7 tuần thì Serie A mới đi được 2 vòng, đó là điều đáng nói. Có một khoảng cách trong điều kiện thể lực giữa chúng tôi và họ, nhưng hài lòng với phản ứng của các chàng trai”.

Nhưng khi bắt tay vào chuẩn bị cho trận đấu ở Kiev, Donadoni không giấu vẻ bực bội khi chỉ trích CLB Bayern Munich không đánh giá đúng tình trạng chấn thương của Luca Toni để đưa ra cách điều trị đúng đắn. Toni đã hy vọng hồi phục kịp chấn thương bắp đùi để dự trận đấu với Pháp, nhưng cuối cùng anh cũng lỡ hẹn với trận đấu ở Ucraina. Donadoni nói: “Thật hổ thẹn với trường hợp của Toni, chấn thương của cậu ấy không nghiêm trọng nhưng nó vẫn cứ đau. Cứ mỗi khi sút bóng là cậu ấy lại thấy đau nhói ở bắp đùi. Tôi nghĩ CLB Đức đã không đánh giá đúng chấn thương này. Tôi cũng nghi ngờ khả năng Toni có thể chơi trận cuối tuần cho Bayern Munich”.

Toni đã dính chấn thương cách đây 2 tuần khi ghi bàn ở Bundesliga và các bác sĩ Đức đã không xem trọng chấn thương đó mà chỉ xem là một trường hợp căng cơ đùi phổ biến. Việc Toni vắng mặt đã gây tổn hại lớn cho chiến thuật của Donadoni trong trận hòa 0-0 với Pháp khi mà Pippo Inzaghi không thể thay thế vai trò tiền đạo cắm trong đội hình 4-1-4-1.

Italia không chỉ đối mặt với những mất mát vì chấn thương mà cả án treo giò của tiền vệ Gennaro Gattuso. Donadoni nói: “Bây giờ chúng tôi phải tập làm quen với sự hạn chế của mình. Andrea Pirlo chỉ bị dập mắt cá. Daniele De Rossi có một vài rắc rối ở cuối trận Pháp, trong lúc Gianluca Zambrotta bị vọp bẻ. Dĩ nhiên là chúng tôi sẽ mất Gennaro Gattuso vì án treo giò, nhưng trên tổng thể chúng tôi sẽ hồi phục”.

Donadoni tỏ ra không lo lắng dù đang đứng thứ ba, ông thậm chí quả quyết trận đấu với Ucraina còn mang tính quyết định hơn trận đấu với Pháp: “Tôi không làm những phép tính cộng trừ nhưng tôi chắc chắn sẽ không hạnh phúc với kết quả hòa ở Ucraina khi chúng tôi đến đấy để thắng. Hôm nay những cộng sự của tôi sẽ trở về để mang cho chúng tôi những thông tin xác thực về đối thủ. Họ đã xem trận hòa 1-1 giữa Ucraina với Georgia. Sau đó, tôi sẽ bắt đầu công việc chuẩn bị cho trận đấu”.

Những sự thay thế bắt buộc Italia mất Luca Toni vì chấn thương, vắng Gennaro Gattuso vì án treo giò, trong lúc Pháp chịu tổn thất vì Thierry Henry lãnh thẻ vàng thứ hai, nhưng loạt trận vòng loại EURO 2008 vào thứ Tư tới còn có nhiều sự vắng mặt đáng tiếc khác vì những lý do…“riêng tư” HLV Marco van Basten của tuyển Hà Lan đã phải triệu tập thêm một số cầu thủ để bổ sung cho đội quân da cam vốn mỏng manh khi chỉ còn 18 cầu thủ sau trận thắng Bulgaria 2-0 hôm thứ Bảy. Hậu vệ Ajax John Heitinga đã rời khỏi trại tập huấn của tuyển Hà Lan vì “lý do cá nhân”. Marco van Basten đã cho gọi tiền vệ Rafael van der Vaart của Hamburg, tiền vệ Ibrahim Afellay của PSV Eindhoven và hậu vệ Urby Emanuelson của Ajax Amsterdam, nhưng tuyển Hà Lan cũng chỉ có đúng 20 người trong hành trình sang Tirana để gặp Albania ở bảng G. Tiền vệ Stephen Ireland, người ghi bàn mở tỷ số trong trận hòa trên sân Slovakia, đã buộc phải rời khỏi trại tập huấn của CH Ailen trước trận đấu quan trọng với CH Séc tại Prague vào thứ Tư. Stephen Ireland nhận được tin bà nội anh qua đời chỉ vài giờ sau trận đấu hôm thứ Bảy và đã lập tức lên đường về nhà. HLV Steve Staunton vẫn chưa quyết định liệu nên gọi ai thế vào vị trí đó. Kevin Doyle và Richard Dunne đang đối mặt với việc hồi phục sau những chấn thương nhẹ trên sân Bratislava. Trong lúc Steve Finnan vẫn chưa gia nhập trại huấn luyện khi đang điều trị chấn thương đầu gối ở Liverpool. Tiền đạo Werder Bremen Martin Harnik có thể phải nghỉ cho đến đầu tháng tới sau khi bị đứt dây chằng chân trong trận đấu giữa Áo và Nhật hôm thứ Sáu. HLV tuyển Áo Josef Hickersberger thừa nhận là “cậu ta phải nghỉ từ 3 đến 4 tuần” và ông buộc phải triệu tập cầu thủ 20 tuổi Erwin Hoffer của Rapid Wien để thay thế vị trí mũi nhọn trong trận đấu với Chilê sắp tới. HLV tuyển Síp Angelos Anastasiadis sẽ không thể đưa hai cầu thủ chủ lực của mình vào trận đấu với San Marino vào thứ Tư. Đó là trận mà Síp hy vọng sẽ giành chiến thắng để lần đầu tiên trong lịch sử đạt đến mốc 10 điểm trong vòng loại một giải lớn. Tiền đạo Alexandros Garpozis của Apollon Limassol đã rời khỏi đội tuyển cuối tuần qua vì một chấn thương không rõ ràng, trong lúc tiền vệ Konstantinos Charalampidis của FC Carl Zeiss Jena đã tái phát chấn thương bắp chân trong buổi tập.

Tuyển Đức thẳng tiến đến EURO 2008

Chiến thắng quan trọng của tuyển Đức trên sân Xứ Gan diễn ra cùng lúc với trận hòa của đội hạng ba CH Ailen trên sân Slovakia đã giúp đội hạng ba thế giới tiến một bước dài trên hành trình đoạt vé dự EURO 2008. HLV Joachim Loew khẳng khái tuyên bố là hai bàn thắng của Miroslav Klose đã giúp cất đi “áp lực to lớn” trong cuộc đua tranh này.

“Tất cả trong tầm tay chúng tôi”

Trận hòa 2-2 giữa Slovakia và CH Ailen đã giúp tuyển Đức tạo một khoảng cách đến 8 điểm so Ailen (đó cũng là khoảng cách lớn nhất giữa đội đầu bảng với đội thứ ba trong cả 7 bảng vòng loại) – một khoảng cách tuyệt vời khi giải chỉ còn 4 lượt đấu. Với quy định hai đội nhất-nhì bảng sẽ giành quyền dự vòng chung kết, Đức giờ chỉ cần thêm 4 điểm trong 4 trận cuối là thản nhiên bỏ túi chiếc vé sang Áo-Thụy Sĩ mùa hè tới. Thậm chí, nếu CH Séc giúp sức đánh bại CH Ailen trên sân nhà vào thứ Tư tới thì Đức chỉ cần một kết quả hòa ở Dublin vào ngày 13-10 là sớm đoạt vé trước 3 lượt trận cuối.

HLV Joachim Loew nói: “Hoàn cảnh của chúng tôi trong bảng bây giờ thật tuyệt. Aùp lực lớn lao buộc phải thắng trong mọi trận giờ đã không còn. Mọi thứ đang nằm trong tầm tay của chúng tôi. Đức đã thực hiện một bước lớn để tiến vào vòng chung kết”.

Trận đấu tại sân Thiên Niên Kỷ (Cardiff) có lẽ không làm cổ động viên Đức lên ruột dù họ vắng hàng loạt trụ cột nhưi Michael Ballack, Mario Gomez, Bernd Schneider, Philipp Lahm, Thorsten Frings… Các chàng trai của Loew đã làm quá tốt công việc của mình và họ chẳng bao giờ phải ngoảnh lại phía sau kể từ khi Klose mở tỷ số ở phút thứ 6. Loew nói: “Tôi hài lòng với kết quả. Chúng tôi khởi đầu mạnh mẽ, chơi thứ bóng đá đẹp mắt và tốc độ. Sau đó, chúng tôi đã chủ động “giảm tốc” và những đường chuyền quyết định đã tạo ra những cơ hội còn thiếu”.

Xứ Gan tâm phục khẩu phục

Tiền đạo Klose cho biết: “Bây giờ chúng tôi không bị thách thức ở ngôi đầu bảng và nếu tiếp tục chơi như vậy, chúng tôi sẽ chắc chắn sẽ đoạt vé. Chúng tôi cũng liên tục mang những tài năng trẻ vào cuộc và những cầu thủ tân binh đều chơi tốt và nhờ vậy chúng tôi đã giành thắng lợi hôm nay”. Tuy nhiên, HLV John Toshack của Xứ Gan không tán đồng điều đó, ông nói: “Đức là đội bóng quá mạnh. Họ có thể lực tốt hơn chúng tôi nhiều. Tôi chẳng có gì than phiền về kết quả trận cầu này”. HLV Joachim Loew nói: “Trong quá khứ, chúng tôi gặp nhiều rắc rối trên sân Xứ Gan, chính vì thế chiến thắng này là bước quan trọng đến EURO 2008. Và sau thắng lợi này chúng tôi tự tin là mình sẽ hiện diện ở Áo-Thụy Sĩ”.

Hà Lan không thể thất bại

Sau chiến thắng cách biệt trước Bulgaria, HLV Marco van Basten quả quyết là tuyển Hà Lan không có cách nào thất bại trong việc giành quyền vào vòng chung kết Euro 2008 sắp tới.

Hai ngôi sao của Real Madrid, Wesley Sneijder và Ruud van Nistelrooy đã ghi bàn để giúp Hà Lan vươn lên nhì bảng với 17 điểm sau 7 trận, kém đội đầu bảng Rumani (8 trận) đúng 3 điểm. Nhưng điều làm các cổ động viên da cam phấn khởi là họ đang vượt trên đối thủ cạnh tranh Bulgaria 2 điểm và đá ít hơn 1 trận. Điểu đó có nghĩa là nếu Hà Lan thắng trọn 4 trận gặp các đối thủ yếu như Albania, Slovenia, Luxembourg và Belarus, họ sẽ nghiễm nhiên đoạt vé bất chấp kết quả trận đấu khó khăn trên sân Rumani ngày 13-10 tới. Đó cũng là lý do HLV Van Basten không giấu cảm xúc của mình: “Tôi hạnh phúc, thanh thản và hài lòng. Xét về cơ bản, chúng tôi không thể thất bại ở vòng loại được nữa”.

Sneijder trở lại sân ArenA lần đầu tiên kể từ khi rời Ajax sang đầu quân cho Madrid và quả sút phạt thành bàn của anh khiến Van Basten trầm trồ: “Một bàn thắng rất đẹp”. Ông cũng ngợi ca cú sút thông minh của Van Nistelrooy đưa bóng qua tay thủ thành Dimitar Ivankov: “Bóng đá trở nên dễ dàng hơn khi bạn có trong đội hình những cầu thủ quyết đoán như thế. Chúng tôi may mắn có được Sneijder, Babel, Robin Van Persie và Van Nistelrooy.”

Trong lần đầu trở lại đội tuyển, Van Nistelrooy đã thể hiện tính hiệu quả của mình, anh nói: “Tính ra, toàn trận tôi chỉ sút đúng 1 quả. Thời gian còn lại tôi bận rộn với việc chạy chỗ và duy trì nhịp điệu”. Đó là bàn thắng thứ 29 của anh trong 56 lần khoác áo Hà Lan. Van Basten nói về cầu thủ mà mình vừa hàn gắn mối quan hệ: “Ruud đã làm việc rất tốt, anh ta không chỉ chơi tốt mà còn phối hợp tốt với đồng đội. Anh ta chỉ có một cơ hội thực sự nhưng vẫn ghi được bàn và điều đó cho thấy năng lực của một ngôi sao”.

Ba Lan hạnh phúc với vận may của mình

Bồ Đào Nha không nén lời than khóc khi để vuột chiến thắng trong 2 phút cuối trận, nhưng HLV Leo Beenhakker của Ba Lan vẫn dành lời ca ngợi thành tựu đầy kích động của đội mình trong trận hòa 2-2 trên sân Lisbon. Kết quả hòa khá may mắn trên sân Bồ Đào Nha đã giúp Ba Lan duy trì khoảng cách 2 điểm với đội nhì bảng Phần Lan và đảm bảo ưu thế trong cuộc so kè với đối thủ lớn Bồ Đào Nha ở bảng xếp hạng chung cuộc. Ba Lan đã chơi 10 trận trong lúc Bồ Đào Nha chỉ mới đá 9 trận, nhưng họ hơn đối thủ đến 4 điểm và hơn cả trong đối đầu trực tiếp (thắng 2-1 và hòa 2-2), vì thế nếu Bồ không thắng trọn cả 5 trận còn lại thì Ba Lan có cơ hội lớn để đoạt một trong hai suất dự EURO của bảng này.

Ba Lan đã chủ trương phòng thủ trên sân Bồ Đào Nha hôm thứ Bảy vừa qua nhưng kế hoạch của họ tưởng chừng phá sản khi Maniche và Cristiano Ronaldo giúp đội chủ nhà dẫn trước 2-1 trong 17 phút cuối. May mắn thay, cú sút xa của Jacek Kryznowek đã mang về một điểm quý giá khi bóng đi trúng cột, dội vào lưng thủ thành Ricardo và bay ngược vào lưới.

Với bàn thắng “Trời cho” đó, HLV Leo Beenhakker thổ lộ: “Tôi không thể nói là chúng tôi đã có được một trận đấu hoàn hảo bởi vì một số chàng trai trong đội đã không chịu đựng nổi sức ép, nhưng dĩ nhiên, bạn phải có suy nghĩ tích cực khi giành một kết quả hòa trong bối cảnh kịch tính như thế”. Hậu vệ Marcin Wasilewski nói thêm: “Những chiến thuật đã được chuẩn bị tốt và phần lớn thời gian chúng tôi đã chơi rất hay. Chúng tôi không ở phong độ tốt nhất nhưng vẫn giành kết quả tuyệt vời. Cristiano Ronaldo biết là tôi đã dính một thẻ vàng nên luôn đẩy tôi vào thế phải phạm lỗi và tôi đã phải rất cẩn thận khi kèm anh ấy”.

Một đám đông cổ động viên Ba Lan đã chúc mừng đội bóng của Beenhakker ở Lisbon và họ đang mơ sẽ theo cùng đội đến Áo và Thụy Sĩ dự vòng chung kết mùa hè tới. HLV Luiz Felipe Scolari của Bồ Đào Nha than vãn vận đen của đội mình khi rơi xuống thứ ba trong bảng, kém 2 điểm so với Phần Lan, đối thủ mà họ sẽ gặp trong lượt đấu cuối cùng ngày 21-11. “Bóng đá là thế – chẳng thể giải thích được gì”. Nhưng chắc chắn ông Scolari không thể đổ lỗi cho chuyện may rủi khi họ tiếp Serbia trên sân nhà vào thứ Tư tới.