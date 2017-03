‘Đóng cửa sân Hàng Đẫy nếu CĐV lại đánh nhau’

Sau khi nhận được văn bản nhắc nhở và phê bình của LĐBĐVN vì để CĐV Thanh Hoá và HN.ACB đánh nhau sau trận đấu diễn ra ngày 13/1, Giám đốc sở TDTT Hà Nội Nguyễn Đình Lân phân tích: “Dù việc đánh nhau xảy ra ngoài phạm vi SVĐ nhưng BTC sân Hàng Đẫy cũng không thể phủi hết trách nhiệm. Ai cũng hiểu lực lượng an ninh đã không thể ngăn chặn CĐV hai đội khích bác, lăng mạ và chửi bới nhau trên khán đài nên cảnh xô xát, đánh nhau mới diễn ra. Việc các CĐV hành hung nhau đến chảy cả máu đầu chỉ là hệ quả mà nguyên nhân của nó diễn ra chính ở trên các khán đài”.

Để giảm thiểu tình trạng lộn xộn phi thể thao (nghiêm trọng nhất là đánh nhau) trước, trong và sau trận đấu, Giám đốc Sở Nguyễn Đình Lân chỉ đạo BTC sân Hàng Đẫy đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an ninh, an toàn cho cầu thủ, trọng tài và cả các CĐV. Ông Lân đề nghị trước mỗi trận đấu, bộ phận an ninh phải mời đại diện hội CĐV hai đội ngồi lại với nhau, cam kết không nói tục, chửi bậy hay kích động lẫn nhau. Tốt nhất là cô lập nhóm CĐV ở hai khán đài để tránh tình trạng lời qua tiếng lại.

“Đảm bảo an ninh, an toàn cho các trận đấu cần phải được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nếu cứ để tình trạng CĐV đánh nhau thì tôi không cho tổ chức bóng đá ở sân Hàng Đẫy nữa”, Giám đốc sở TDTT Hà Nội Nguyễn Đình Lân kiên quyết.

Trong thời gian qua, BTC giải của LĐBĐVN cũng yêu cầu BTC địa phương cần phải nâng cao năng lực tổ chức trận đấu, trong đó, nhiệm vụ đảm bảo an ninh để trận đấu diễn ra đúng luật được đặt lên hàng đầu. Mùa bóng 2007 vừa qua đã chứng kiến nhiều cảnh phi thể thao, như CĐV Thanh Hoá đuổi đánh Công Vinh, chặn xe và uy hiếp cầu thủ SLNA, hay CĐV Thanh Hoá đại náo trên sân Quân Khu 7.

Trưởng tiểu ban an ninh của LĐBĐVN Hoàng Chuyên Cần bức xúc: “Tính mạng và sức khỏe của con người là quan trọng nhất. Các cầu thủ cũng như CĐV đến sân cần được đảm bảo an toàn tuyệt đối nên chúng tôi đã yêu cầu BTC địa phương cần phải thắt chặt an ninh. Với một số hooligan, chúng ta cần kiên quyết không cho họ vào sân để bảo vệ các trận đấu, thậm chí là cấm cửa vĩnh viễn các đối tượng này”.