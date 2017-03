Đồng loạt tranh tài giải đồng đội thế giới

May mắn ở lần tranh tài 2014, hai đội tuyển đều thi đấu ở nhóm 2 thế giới.

Ngay từ mùng 2 tết, đội tuyển nữ do HLV Nghê Phát Đạt, đội trưởng Trần Quốc Phong dẫn dắt đã xuất quân sang thủ đô Astana - Kazakhstan. Do tay vợt nữ số một Huỳnh Phương Đài Trang bận du học Mỹ nên lực lượng sẽ do đương kim vô địch quốc gia Huỳnh Phi Khanh, Trần Thị Tâm Hảo, Đào Minh Trang và Phan Thị Thanh Bình làm chủ lực.

Tại buổi bốc thăm chia bảng, 13 đội tuyển được chia thành bốn bảng đấu. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A với Hong Kong và Malaysia. Theo nhận định của giới chuyên môn, đây là bảng đấu tương đối không quá nặng so với thực lực đội tuyển nữ Việt Nam.

Tại vòng đấu bảng, các đội sẽ đánh vòng tròn chọn ra tám đội có thành tích tốt nhất đi tiếp. Tại vòng 2 các đội đấu chéo loại trực tiếp, bốn đội giành chiến thắng tranh một suất lên hạng nhóm 1-2015.

Tại vòng đấu bảng, nữ Việt Nam toàn thua hai trận gặp Malaysia 1-2 và Hong Kong 0-3. Với kết quả này, Việt Nam tranh xếp hạng 9-13.

Cũng xuất hành ngày mùng 2 tết như đội nữ, các tuyển thủ nam cũng đã có mặt tại Đà Lạt để chuẩn bị trận đấu đối đầu tuyển Pakistan diễn ra từ ngày 14 đến 16-2 tại thành phố hoa. Đương kim vô địch quốc gia Lý Hoàng Nam do bận chuẩn bị Grand Slam trẻ thế giới nên xin không tập trung cùng các đồng đội Quốc Khánh, Hoàng Thiên, Linh Giang, Minh Tuấn và cựu tuyển thủ Quang Huy.

Với việc thi đấu năm séc thắng ba sẽ là thử thách không nhỏ đối với các tay vợt Việt Nam. Thế nên ngoài chuyên gia Michael Baroch, Liên đoàn Quần vợt Việt Nam còn mời thêm chuyên gia thể lực huấn luyện cho các tuyển thủ. Mục tiêu của đội tuyển nam tại vòng loại nhóm 2 Davis Cup 2014, khu vực châu Á-Thái Bình Dương là trụ hạng.

MINH QUANG