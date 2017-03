Đồng Nai và ‘cái chết’ được báo trước

Thực tế thầy trò Trần Bình Sự đã đặt chân xuống hạng sau trận thua HA Gia Lai 1-2 ngay trên sân nhà và hiện tại còn kém ba đội xếp trên 5 điểm khi giải chỉ còn hai vòng đấu nữa thì không thể trụ hạng.

Cái giá phải trả của Đồng Nai quá đắt dù đấy là một cái chết được báo trước khi đội hình mất quá nhiều át chủ bài.

Năm ngoái, cũng vào thời điểm này Đồng Nai đã rủng rỉnh túi điểm và bằng một tâm thế không lo xuống hạng, một nhóm cầu thủ đã câu kết với nhau “làm kinh tế”. Trận thua của Đồng Nai trên sân Than Quảng Ninh “nổ tài” 3-4 cứ ngỡ như một cú sẩy chân vu vơ của đội bóng đã hết động lực, có ngờ đâu là 90 phút bốc mùi khét tiêu cực trong lúc các giám sát lẫn quan chức VPF dự khán đều nói bình thường.

Đồng Nai đã “chơi dao” và đến lúc này họ mới thấm thía cái sự “đứt tay” vì một nhóm cầu thủ nhúng chàm khiến đội nhà suy yếu thấy rõ.

Ở trận cầu sinh tử với HA Gia Lai, ông Trần Bình Sự vẫn có nhiều cửa “sống” hơn vì hơn điểm lại hơn cả các chỉ số phụ. Đồng Nai chỉ cần một trận hòa đủ đẩy đối phương vào cửa tử nhưng họ đã quá đen đủi và nhiều lần đánh mất đi những cơ hội quý giá của mình.

Giới chuyên môn có chung nhìn nhận HLV Trần Bình Sự đã thiếu sự nhạy bén khi đánh giá HA Gia Lai chưa đúng và vào trận với suy nghĩ đối thủ không mạnh cùng nỗi nghi ngờ bầu Đức giỏi về “quan hệ” hơn là trông cậy vào đội bóng có nội lực.

Sau trận hòa ĐT Long An 4-4, ông Sự vẽ lên một kịch bản đối thủ này sẽ lại thua trên sân Pleiku không chỉ do yếu tố chuyên môn. Mối nghi ngờ của nhà cầm quân lão làng này chẳng khác gì HA Gia Lai từng đặt câu hỏi nghi vấn vì sao Đồng Nai thắng dễ đội hạng nhì Thanh Hóa 5-2 hay đủ sức cầm hòa Hà Nội T&T và SL Nghệ An khi ở thế dưới cơ?

Sống trong môi trường V-League với những toan tính và nghi kỵ lẫn nhau thì buộc đội bóng nào cũng phải tìm cách thích nghi để tồn tại bằng nhiều chiêu thức, không phải cứ mạnh được yếu thua.

GIA HUY