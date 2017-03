Đồng Tâm Long An: Jose nung Gạch thay Công Minh

Gạch sau bảy lượt đấu loạng choạng đã phải nhờ cậy đến cựu thần Calisto mời mọc ông bạn vàng Jose Luis lặn lội từ Bồ Đào Nha về gia cố lại đội bóng. Jose có chức danh giám đốc kỹ thuật mà thực chất ông đang trực tiếp huấn luyện Gạch cho cuộc lội ngược dòng vào tốp ba như thời của Calisto.

Thế nhưng chỉ mới có hai tuần ngắn ngủi, Jose không phải là phù thủy để đặt dấu ấn của mình lên đội bóng và màn ra mắt của ông là trận hòa 1-1 trong thế rượt đuổi trối chết trên sân khách Thanh Hóa.

Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa lấp lửng Trần Công Minh vẫn là HLV trưởng nhưng gần như chỉ an phận giúp việc và sau trận đấu thay mặt Jose đi họp báo chứ không còn chỉ đạo cầu thủ nữa. Gạch bây giờ trở lại thời kỳ đầu của mình với kiểu huấn luyện hai trong một như cặp Calisto-Huỳnh Ngọc San mà VFF cuối mùa giải 2005 buộc phải trao giải HLV xuất sắc nhất cho cả hai. May mắn của thời Calisto khi hầu hết các cầu thủ do ông phát hiện hoặc đào tạo đều đang ở phong độ đỉnh cao trong khi Jose -Trần Công Minh thời điểm này chỉ biết dựa vào cái nền cũ. Đội hình Gạch ba mùa bóng qua đi nhiều hơn về và mùa này hớ hàng nặng với tiền vệ Issawa chấn thương phải nghỉ hết mùa.

Gạch có thầy mới nhưng vẫn phải thở nhờ lỗ mũi của những nhân tố rất cũ đang ở trong thời điểm suy thoái. Nhắc đến Gạch tám năm qua người ta chỉ nhớ đến Tài Em, Minh Phương hay chân sút Việt Thắng sau chấn thương, còn ngoại binh là Santos và sau này có thêm Antonio, Tshamala.

Nghiệt nỗi sau cuộc tái khám ở Singapore, Gạch đang bối rối khi Tài Em bị phù dây chằng đùi, phải nghỉ dưỡng thương một tháng. Minh Phương không thể đá với phong độ cao bởi di chứng của căn bệnh viêm mao mạch dị ứng.

Hàng công của Gạch đến giờ có mỗi Việt Thắng nổ súng nhiều nhất với hai bàn, Tshamala hai bàn, còn chân sút son Antonio đã tịt ngòi 720 phút. Trong khung thành của Gạch, gã khổng lồ Santos chưa luống tuổi lại hay mắc những sai lầm ngớ ngẩn đến thượng đế cũng phải cười. Hàng thủ Gạch già nua đã bộc lộ dấu hiệu hụt hơi và mang tiếng trên làm dưới phá với hiệu số bàn thắng bại sau bảy trận là 11/10.

Jose Luis từng làm việc với Jose Mourinho ở CLB Porto nhưng đặc thù ở Bồ Đào Nha khác hẳn với bóng đá Việt Nam có tiếng chuyên nghiệp mà thực chất là nghiệp dư lãnh lương cao.