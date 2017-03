Đồng Tâm Long An không rớt!

Cái kiểu nói tưng tửng của ông Hòa khiến nhiều người nghi ngờ ông đang chán ĐT Long An nên nói cho vui. Nào ngờ sau hai vòng 21, 22 ĐT Long An ôm liền 6 điểm với hai trận thắng hai đối thủ nặng ký là HA Gia Lai và Navibank SG thì nhiều người bái phục ông Hòa.

Lạ ở chỗ hai trận thắng một ở sân nhà, một trên sân khách đều có mùi và nói như giới chuyên môn là “nhảy lambada” trên sân cỏ.

Hồi ông bầu Võ Quốc Thắng nhận đội Long An èo uột về nuôi, ông này có lời thề sẽ làm bóng đá một cách tử tế và ĐT Long An sẽ là đội bóng để người dân Long An thương vì đá thật và vì tôn trọng khán giả.

Hai trận có mùi vừa qua thì ĐT Long An vẫn nai lưng ra đá nhưng có điều là đối thủ của họ lại quay cuồng trong cơn khát điểm và không thể đi ngược với dự báo của dư luận về những cánh tay tình nghĩa.

“ĐT Long An sạch!” và “ĐT Long An không rớt!”.

Làm sao giải mã được những gì xảy ra giữa lời thề của ông Võ Quốc Thắng ngày nào và nụ cười bí ẩn của ông giám đốc điều hành?

Chỉ có điều ai cũng biết mùa trước khi Navibank SG vất vả lo trụ hạng thì ĐT Long An đã giúp đội này nhiều lắm lắm.

Ai bảo chỉ có cầu thủ đá khi mà ngoài sân ra còn có nhiều người đá lắm!

NGUYỄN NGUYÊN