“Đồng Tâm Long An xuống hạng vì…”

Trở lại hạng chuyên nghiệp với 20 “nốt nhạc” + Tôi từng nói sẽ không làm ở ĐT Long An nữa nhưng rồi phải nghĩ lại, bởi không thể đi trong lúc đội gặp khó khăn. Nhất là bây giờ đội rớt hạng mà mình đi thì coi sao được. Tôi hứa sẽ đưa ĐT Long An trở lại hạng chuyên nghiệp rồi mới tính tiếp. + Lực của ĐT Long An hiện giờ thừa sức dẫn đầu giải hạng nhất. Tôi dám cá mùa sau ĐT Long An chỉ cần 20 “nốt nhạc” (20 vòng đấu) là thăng hạng ngay, không cần phải đến 21 vòng như Sài Gòn XT mới đây.