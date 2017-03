ĐT Long An – NaviBank SG: McMenemy thua đơn thiệt kép

Sau trận thua tan nát HA Gia Lai, HLV McMenemy trở về sân nhà tiếp NaviBank SG mà lại thiếu cả cặp tiền đạo chủ chốt Antonio và Danny.

ĐT Long An là một trong ba đội để thủng lưới nhiều nhất (14 bàn) và trong tốp có ít bàn thắng nhất (7 bàn). Hai cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho đội lại là hai tiền đạo hôm nay vắng mặt khiến ông McMenemy như thợ săn không súng.

Với số liệu trên cho thấy ĐT Long An đang lâm bệnh “công kém, thủ cùn”. Thế mà HLV McMenemy lại phải giải bài toán khuyết cặp tiền đạo khi chưa hiểu hết các cầu thủ mình lại đá với NaviBank SG nhiều ngôi sao. Đã thế ông lại làm việc trong hoàn cảnh giật gấu vá vai khác xa với cấp đội tuyển mà khi làm đội Philippines ông có hơn nửa đội hình chính nhập tịch và oai hùng vào bán kết AFF Cup.

Trận đấu chiều nay còn có một sự trở lại đặc biệt của “hai lúa” Tài Em. Sau 10 năm khoác áo ĐT Long An thì mùa này đã đầu quân về NaviBank Sài Gòn. Cùng với Minh Phương (mùa này khoác áo SHB Đà Nẵng), Tài Em đã trở thành biểu tượng của bóng đá Long An nên cuộc trở về này chắc chắn sẽ rất khó khăn cho anh.

Chiều nay không có tiền đạo Antonio, HLV McMenemy sẽ binh đường nào? Ảnh: XUÂN HUY

Tài Em ra đi vì ông chủ ở ĐT Long An không thể đua tiền với các đội mà giữ thần tượng ở lại và đấy là giọt nước tràn ly. Nó kéo theo nhiều phản ứng khác khiến ĐT Long An mùa này bị nhận diện là đội bóng yếu nhất so với chính mình. Ở giữa sân, Văn Hiệp, Đức Quý, Nhật Thanh (Tuấn Phong) hay tân binh Kassim chưa thể thay thế cặp tiền vệ Tài Em - Minh Phương. Trung vệ Văn Giàu đã luống tuổi và chậm chạp đi nhiều vẫn gồng mình trở lại đá thay Văn Thịnh yếu tâm lý. Nghiệt ngã nhất là hàng công thời điểm này, ĐT Long An chỉ biết trông cậy vào mỗi Tshamala trong khi Lê Tostao hay Thanh Bình không phải là đối tác giỏi săn bàn.

Có quá nhiều thử thách lớn cho tân HLV McMenemy khi trong tay ông không có nhiều bột để gột nên hồ.

HP Hà Nội - HA Gia Lai (VCTV trực tiếp 16 giờ) Dusit đã cảm giác yên tâm với hàng công với Evaldo nhả đạn đều đặn và có dấu hiệu hòa hợp với tân binh Wanga. Chiều nay, khách tiếp tục vắng thủ môn Thanh Tú nhưng người thay thế Tuấn Mạnh lại cho thấy rất an toàn. Họ chỉ giảm đi một phần sức mạnh do Văn Trương bị thẻ phạt và Sakda chấn thương phải ngồi ngoài. HP Hà Nội có đầy đủ đội hình mạnh nhất nhưng để qua mặt HA Gia Lai sẽ không dễ. LS Thanh Hóa - SHB Đà Nẵng (VTC3 trực tiếp 16 giờ) Bốn trận thua của LS Thanh Hóa từ đầu giải thì ở hai trận, ông Lê Thụy Hải đổ vấy cho trọng tài. Ông cũng dũng cảm thừa nhận LS Thanh Hóa yếu thật sự và trụ hạng đã là may. Chiều nay gặp đội bóng cũ SHB Đà Nẵng dù ông Hải biết rất rõ đội này và có ưu thế sân nhà nhưng chưa chắc LS Thanh Hóa đã chiếm thế thượng phong. Đà Nẵng có thừa lực để không thua trên sân khách. V.Ninh Bình - V.Hải Phòng (VTV3 trực tiếp 16 giờ) Thật khó xử cho HLV Nguyễn Văn Sỹ khi cầm V.Ninh Bình có nhiều ngôi sao và lợi thế ba cầu thủ nhập tịch thế mà sau bảy trận mới thắng một. Từ một đội bóng tiềm ẩn những giá trị của ứng viên vô địch, V.Ninh Bình lại đang trên đà sa sút. Chủ nhà phải thắng, nếu để ngược lại sẽ rắc rối to. K.Khánh Hòa - Hà Nội ACB (VTC7 trực tiếp 16 giờ) Thầy trò Mauricio đã biết mùi chiến thắng sau năm trận toàn thua và một trận hòa hấp dẫn với B.Bình Dương. Thế nhưng điều này không có nghĩa lối chơi của họ đã hồi sinh khi con người chỉ có thế. Họ thiếu người đến nỗi ngôi sao duy nhất Thành Lương trận trước bị sốt vẫn phải khoác áo ra sân. Còn một cái dớp khác ở hai lần đi sân khách ở mùa này, Hà Nội ACB đều thua. Với sức người có hạn và còn bị đặt vào tầm ngắm của các đối thủ, Hà Nội ACB chiều nay thắng K.Khánh Hòa mới là lạ.

CÔNG TUẤN