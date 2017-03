ĐTQG bóng chuyền nam dự giải Vô địch châu Á: Thuốc thử khát vọng

Danh sách ĐT bóng chuyền nam dự giải VĐCA 2009:



HLV trưởng Nguyễn Mạnh Hùng (Tràng An Ninh Bình); HLV Phùng Công Hưng (Thể Công) và Hoàng Đình Thủ (Hoàng Long Long An).



12 VĐV: Đặng Vũ Bôn, Phùng Thanh Hải (Sao vàng Biên phòng); Nguyễn Hữu Hà, Giang Văn Đức, Nguyễn Xuân Thành (Tràng An Ninh Bình); Ngô Văn Kiều (Sanest Khánh Hòa); Phạm Minh Dũng, Nguyễn Duy Quang, Phạm Văn Thành (Thể Công); Huỳnh Văn Tuấn (Hoàng Long Long An); Lê Bình Giang (Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); Lê Văn Tuyển (Đức Long Quân khu 5).



Lịch thi đấu của ĐTVN:



Ngày 26-9: Việt Nam - Trung Quốc; Ngày 28-9: Việt Nam - Hồng Kông (Trung Quốc); Ngày 29-9: Việt Nam - Iran; Ngày 30-9: Việt Nam - Sri Lanka;



* Giải có 4 bảng, 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào vòng tranh thứ tự 1-8, các đội còn lại dự vòng tranh thứ hạng 9-18.