ĐTVN chuẩn bị gặp Olympiakos: Quang “méo” lên tuyển!

Cái số của Duy Quang cứ lận đận làm sao. Năm 2000, đội tuyển U-23 tập trung đi đá giao hữu ở Trung Quốc, do bị cô lập nên Duy Quang đã cùng với Thanh Xuân xin về. Năm 2004 được ông Tavares tập trung lên tuyển thì Quang đang bị chấn thương, không thể theo hết giáo án nên anh đành phải xin về CLB để chữa trị chấn thương...

Ở Hoàng Anh Gia Lai, người ta chỉ biết đến Quang “còi” mà có lẽ ít ai biết đến cái tên cúng cơm Quang “méo” từ thời anh chơi bóng cho Long An hai mùa (1998-1999). Anh em trong đội bóng đặt cho Quang cái tên ấy để phân biệt với HLV Văn Quang và cầu thủ trẻ Ngọc Quang. Sở dĩ cái tên ấy ra đời là vì khi cười, miệng Quang cứ méo méo nhưng nhìn rất duyên.

Quang quê gốc ở Bến Tre, là cầu thủ từng đeo băng đội trưởng U-19 Việt Nam thời HLV Klaus Effbighausen rồi chơi bóng cho các đội Bến Tre, Quân khu 9, Long An, Đồng Tháp, Đồng Tâm Long An và hiện tại là Hoàng Anh Gia Lai.

Thực chất thì người xem biết nhiều đến Trần Duy Quang khi anh chơi bóng ở Long An. Hồi ấy, Long An có bộ ba cầu thủ trẻ cực kỳ triển vọng là Thanh Xuân, Đăng Thi và Duy Quang. Khi đội Long An được chuyển giao cho Gạch, Quang lại về Đồng Tháp (từng là đội trưởng đội Đồng Tháp). Sau khi Đồng Tháp rớt hạng, anh được chuyển nhượng cho Đồng Tâm Long An nhưng về cứ ngồi mãi trên ghế dự bị vì không tương thích trong lối chơi Gạch luôn xây dựng quanh Tài Em - Minh Phương - Martin. Thế là Duy Quang cập bến Hoàng Anh Gia Lai. Tại đây, Duy Quang đã thật sự trưởng thành, để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi và là trụ cột của Hoàng Anh Gia Lai khi anh mang băng đội trưởng và chơi rất xông xáo, quyết liệt.

Cao 1,72 m, Quang “méo” có dáng người hơi mỏng nhưng rất dẻo dai và được xem là người không phổi bởi thể lực tốt. Quang có nhãn quan chiến thuật tốt và khả năng xử lý tinh tế, thông minh...

Giờ đây ở cái tuổi 31, Quang “méo” lại lên tuyển và với anh đây là cơ hội cuối để khoác lên mình chiếc áo đỏ truyền thống sau những năm tháng miệt mài và lận đận với đội tuyển.