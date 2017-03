Đủ kinh phí cho Quang Liêm, Trường Sơn dự World Cup

Gần 1.000 VĐV thi kéo co Ngày hội kéo co công nhân viên chức - lao động TP HCM năm 2013 do LĐLĐ phối hợp cùng Cung Văn hóa Lao động TP tổ chức sẽ khai mạc vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 19-7, tại Cung Văn hóa Lao động TP và sẽ kết thúc vào ngày 21-7. Có gần 1.000 VĐV thuộc 41 đơn vị Công đoàn cơ sở đăng ký dự tranh ở 6 nội dung. Bên cạnh đó, ngày hội còn tổ chức tranh tài trò chơi vận động gồm các nội dung: Đẩy gậy, nhảy dây, kéo bánh xe (60 kg).