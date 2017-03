Đưa U-22 quốc gia dự V-League: Bắt chước Singapore, Malaysia hay chữa cháy?

Mô hình của Singapore và Malaysia

Những năm 2000, LĐBĐ Singapore (FAS) đã nuôi mục tiêu có mặt ở vòng chung kết World Cup 2010 (Goal 2010). Trong chiến dịch đó, FAS lập đội Young Lions (tuổi 17-19) và cho tham dự giải chuyên nghiệp Singapore như một CLB độc lập và đã gặt hái được những thành công nhất định. Dù gãy kế hoạch dự World Cup nhưng Singapore lại thành công ở AFF Cup với những lần vô địch Đông Nam Á. Cũng cần biết là lứa cầu thủ Young Lions này là do chính FAS mở chiến dịch săn tìm và đào tạo chứ không chờ các CLB đầu tư và “ăn theo”.

Sau thành công của Singapore, Malaysia cũng học theo và mùa bóng 2011, LĐBĐ Malaysia (FAM) thành lập đội Young Tiger tập trung những cầu thủ 19-20 tuổi trao cho HLV Ong Kim Swee dẫn dắt dự giải chuyên nghiệp Malaysia.

Nét chung của hai đội trẻ trên là HLV trưởng của các đội trẻ này toàn quyền gọi tập trung bổ sung thêm bất kỳ cầu thủ của CLB nào khi tham dự giải quốc tế.

Mô hình của Việt Nam: Bắt chước hay điền vào cho đủ số đội đá V-League?

Hầu hết lứa U-22 của tuyển Việt Nam hiện nay đang là nòng cốt của CLB như SL Nghệ An, Đồng Tháp, Than Quảng Ninh, SHB Đà Nẵng… Khác biệt so với bóng đá Singapore và Malaysia là các cầu thủ trẻ U-22 Việt Nam do CLB đào tạo chứ không do LĐBĐ VN phát hiện và đào tạo.

Vì thế khi đề xuất đưa U-22 Việt Nam dự V-League thì lập tức gặp phải sự phản kháng từ các CLB đang góp quân cho U-22 Việt Nam. Họ phản ứng vì cầu thủ trẻ do họ nhọc công phát hiện và đào tạo thế mà lại bị “bắt đi” trong khi CLB thì phải thuê cầu thủ về.

Mối quan hệ giữa CLB và VFF sẽ còn phức tạp vì tài sản của CLB lại trở thành quân của VFF đá giải V-League và chống lại chính các CLB đào tạo họ.

DUY ÂN